"Rifiuti, carenze nella raccolta Protestiamo"

Da qualche tempo, sui social, le lamentele sul porta a porta lasciano spazio all’idea di forme di protesta più decise nei confronti di un sistema che, si dice da più parti, "non funziona".

Tra queste, quella suggerita da Riccardo Prini, già sindaco di Sassuolo, assessore e consigliere comunale nella seconda metà degli anni Ottanta e oggi, dopo avere lasciato la politica nel 1992, imprenditore che scrive una lettera aperta a Gian Francesco Menani evidenziando la "grave carenza organizzativa" che, aggiunge, "ha inceppato il meccanismo di raccolta da parte di Hera".

Visto che la multiutility, rileva Prini, "ad ogni approvazione di bilancio ci comunica quanto siano floridi gli stessi bilanci e la sua continua crescita, credo che le amministrazioni, compresa quella di Sassuolo, debbano porre il problema di questo disservizio in modo forte, evidente, trasparente e deciso anche informando i cittadini delle risposte, non dei giovani impiegati nei vari centri di ascolto, ma di chi è chiamato a dirigere la multiutility".

Nei confronti della quale Prini suggerisce, ove non venisse riorganizzato in modo efficace e puntuale il sistema di raccolta, magari con la raccolta notturna dei sacchi depositati davanti ai civici, "una forma di disobbedienza civile e non violenta che potrebbe interessare l’intera città.

Ad esempio – propone Prini – anche depositando i sacchi di immondizia davanti ai vari uffici di Hera e delle amministrazioni inadempienti per far sentire a dirigenti e maestranze la vicinanza degli utenti e criticare i rifiuti non raccolti: una protesta – conclude Prini – che potrebbe essere una prima forma di sensibilizzazione diretta per avere quelle risposte che ancora stentano ad evidenziarsi".

