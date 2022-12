Rifiuti, cassonetto in via Uccelliera impossibile da usare

Sicuramente ogni rivoluzione (e quella che è iniziata in città per la raccolta rifiuti lo è) necessita di un po’ di tempo per entrare a regime. Ma è sicuro anche che bisogna almeno tentare di partire con il piede giusto. E la collocazione assurda di questo cassonetto dimostra che, come sottolinea giustamente il lettore, qualcuno non era molto lucido quella mattina. Raggiungere l’imboccatura del cassonetto in quella posizione è difficile per tutti, figuriamoci per gli anziani. Quindi grazie al lettore per la preziosa segnalazione che speriamo venga presa immediatamente in carico da Hera.