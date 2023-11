Rifiuti, comitato protesta: "Porta a porta prematuro"

"Castelnuovo Rangone non è ancora pronta per il porta a porta integrale (previsto da metà gennaio, ndr)". Questo è quanto viene sottolineato dal nutrito gruppo di cittadini – ad oggi sono oltre 350 famiglie – nei confronti dell’amministrazione comunale. Monica Secchi, portavoce di questo gruppo, spiega: "Sappiamo che le direttive regionali chiedono un aumento della percentuale di rifiuti differenziati, ma crediamo sia importante un confronto con la cittadinanza. Ad oggi, rimangono aperte ancora tante, troppe questioni, per le quali auspichiamo che sia rinviata la partenza del porta a porta. Prima fra tutte – prosegue Secchi – c’è la questione delle isole ecologiche, che avrebbero dovuto essere, come da dichiarazioni dell’amministrazione comunale, rimodernate e riorganizzate prima della partenza del nuovo sistema di raccolta, mentre ancora non è stato fatto nulla. Inoltre i punti di raccolta H24 sono del tutto insufficienti: 2 in tutto, uno a Castelnuovo e uno a Montale, costringendo i residenti a tenere presso la propria abitazione sacchetti di ogni tipo che, soprattutto nella stagione estiva, produrranno odori sgradevoli. Poi esiste il problema della raccolta di assorbenti femminili e pannolinipannoloni che, secondo la nostra amministrazione comunale, possono essere conservati nelle abitazioni per 7 giorni! Infine rimane il tema delle deiezioni degli animali domestici che, secondo il Comune, dovrebbero essere portate alle isole ecologiche. Stiamo quindi chiedendo ad una signora anziana che possiede un gatto di farsi qualche chilometro a piedi per gettare il sacchetto della lettiera?". La stessa Secchi, infine, ha tenuto a precisare che il gruppo sul porta a porta "è spontaneo e svincolato da ogni appartenenza partitica".

Il sindaco Massimo Paradisi replica: "Sono stupito da queste dichiarazioni. Non per il merito, ma per il metodo. Questo gruppo ha, evidentemente, deciso di abbandonare la strada del confronto. Da parte mia non chiudo la porta, ma chiedo che si valuti l’effettiva implementazione del nuovo sistema, poi ci si confronti sulle migliorie". Ancora Paradisi ha poi parlato di "disinformazione inaccettabile". "Inaccettabile – spiega – non solo perché si fonda sull’alimentare timori e paure, ma soprattutto perché si tira in ballo la popolazione potenzialmente più fragile, come quella anziana. Quell’anziana signora citata non solo, con il nuovo sistema, potrà esporre la pattumella con la lettiera del suo gatto tutte le settimane, ma (come più volte dichiarato pubblicamente) dopo una breve fase di sperimentazione (non certo lunga un anno) vi è l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale di aumentare il numero delle batterie H24 presenti, fino ad arrivare ad averne una ogni a non di 500 metri da casa".

Infine, annunciando una "prima riqualificazione entro l’anno" delle isole ecologiche, Paradisi ha bollato come "disinformazione" anche la questione dei pannolini: "E’ sempre stato comunicato – ha detto – che chi ha questa esigenza avrà 2 ritiri aggiuntivi oltre a quello previsto, quindi 3 ritiri settimanali per indifferenziato".

Marco Pederzoli