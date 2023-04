Rifiuti comparto moda, incontro in Lapam

Anche il comparto della moda verrà interessato da nuove regole dello smaltimento dei rifiuti da parte del consumatore finale (secondo una direttiva europea che tende a promuovere in tutti i comparti i principi di economia circolare). Per capire quali saranno gli obblighi delle imprese, Lapam e la Federazione Regionale della Moda Confartigianato hanno organizzato un appuntamento per analizzare i contenuti di questo prossimo provvedimento. L’evento si terrà oggi a partire dalle 17, presso la sede centrale Lapam Confartigianato in Via Emilia Ovest 775.

L’iniziativa sarà un’occasione di confronto e discussione su un decreto che potrà avere conseguenze importanti sul piano gestionale, organizzativo ed economico delle Pmi e sulle misure volte ad assicurare che i produttori per i settori abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e tessili per la casa siano responsabili, da un punto di vista finanziario e organizzativo, della gestione del fine vita dei prodotti da loro stessi immessi sul mercato.