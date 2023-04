Rifiuti, continuano le proteste "Via Scaglia, pattume ovunque Cassonetti rotti e tanti incivili"

La saga dei rifiuti continua. Questa volta, vicino al Direzionale Modena Due tra via Scaglia Est, via Baccelli e via Notari, dove montagne di sacchi giacciono abbandonate, alcuni sono addirittura aperti, a fianco dei cassonetti e, in via Baccelli, in quello che sarebbe un parcheggio. In via Scaglia i cassonetti di carta, plastica e organico sono stati addirittura forzati, rendendo impossibile chiuderli. Una discarica a cielo aperto che alcuni dei residenti imputano alla nuova modalità di raccolta dei rifiuti, mentre altri all’inciviltà dei cittadini. Alcuni lamentano poi che la tessera che consente l’apertura dell’indifferenziata spesso non funzioni e in nessuno dei cassonetti in zona, cosa che invoglia ad abbandonare il pattume pur non volendo farlo. Altri, come qualche attività e bar, sostengono invece che il problema sia la mancanza di senso civico delle persone. Secondo Christian Carnevali, titolare di Bar Milord in via Notari, che a pochi passi ha i cassonetti con pile di sacchi abbandonati, "la situazione è così in molti posti, o almeno così mi pare. La modalità della nuova raccolta differenziata ostacola chi la raccolta differenziata la voleva fare e premia chi non la voleva fare. Ad esempio, io non posso domandare chi ha buttato per terra quella bottiglietta, – dice indicando una bottiglietta d’acqua di plastica buttata per terra –, a lui probabilmente non importa niente di averla lasciata per strada. Al contrario, con dei sacchetti personalizzati si può andare a guardare se io la differenziata l’ho fatto bene, laddove io la facevo già da tempo". E aggiunge che la situazione di oggi non è una novità, "capita spesso che gli utenti lascino i sacchetti sbagliati nei giorni sbagliati, o che questi vengano lasciati anche due o tre sere prima, o ancora che molti lascino rifiuti a fianco dei cassonetti, perché non sanno dove lasciarli". Luciana Fornasiero si prende cura della madre che abita in zona e racconta che "da quando hanno attivato il funzionamento del cassonetto attraverso la tesserina, più volte mi è successo che quest’ultima non funzionasse, cosa che invoglia a lasciare lì il pattume, e di fatto molti lo fanno. In più, l’apertura del cassonetto è talmente piccola che in una settimana si buttano una decina di sacchi o più. Per quanto riguarda i sacchi gialli e blu di carta e plastica, adesso abbiamo una badante che puntualmente domenica sera e mercoledì sera li lascia giù, ma quando non c’era io non potevo venire qui da mia madre apposta per lasciare i sacchetti all’ultimo momento, quindi qualche volta li ho lasciati giù due sere prima". Con la situazione precedente si trovava meglio, "c’erano i cassonetti battezzati e lì si buttava, non mi era mai successo di trovare il pattume in esubero fuori dai cassonetti. Adesso sì, ci sono montagne di sacchi". Anche Richard Ivan Torres Rios risiede in zona. Secondo lui "la situazione è sempre così, anche peggio. A volte non arriva il camion e tutti i sacchi rimangono lì per giorni. Il problema è l’indifferenziata, che senza la tesserina non funziona, quindi la gente la lascia fuori, o perché non lo sa o perché non le interessa. Prima era meglio, non era così, ognuno buttava nel cassonetto giusto".

Sofia Silingardi