"Rifiuti, così non va". La lettera del sindaco

Sette punti per migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Sono il ‘cuore’ di una lettera che il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ha fatto recapitare ad Atersir, l’Agenzia regionale per i servizi idrici e rifiuti, e ad Hera, che gestisce il servizio sul territorio. Una serie di interventi che migliorerebbero il servizio di gestione e raccolta rifiuti e si chiude con la richiesta di una "quantificazione economica" degli interventi, per poterne valutare l’inserimento degli stessi all’interno del piano economico finanziario 2024-2025. Non è la prima volta che il ‘porta a porta’, e soprattutto i problemi legati alla sua gestione, è oggetto di prese di posizione del primo cittadino, che richiama i destinatari ad una più efficace gestione del servizio.

Nel dettaglio, Menani chiede "la razionalizzazione dei cassonetti delle potature in aree industriali e forese, ritenuti non congrui con la modalità di raccolta porta a porta integrale di tali aree e di valorizzare la riduzione dei costi d’investimento dei cassonetti ed il relativo mancato costo di gestione per gli svuotamenti", ma anche altri interventi. In particolare "l’implementazione delle utenze target non domestiche per l’indifferenziato, in quanto rispetto all’offerta tecnica sono state attivate n.102 utenze aggiuntive, riconducibili a scuole, uffici pubblici, parrocchie, bar, supermercati, mense e la razionalizzazione dei cestini pubblici: ne mancano circa 200".

La lettera chiede inoltre ‘l’anticipo dei servizi di raccolta porta a porta di carta e plastica, alle 4 in centro storico e alle 5 in zona residenziale e la valorizzazione economica del servizio di raccolta porta a porta di carta e plastica in area residenziale, perché sia espletato in orario interamente notturno, dalle 24 alle 6".

