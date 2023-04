Rifiuti differenziati, incontri pubblici

Una serie di incontri pubblici sulla raccolta differenziata e un corso per imparare il compostaggio domestico. A Maranello e Fiorano sono in programma le iniziative rivolte ai cittadini organizzate dalle amministrazioni comunali con il CEA Ca Tassi e con il CEAS Pedecollinare. Si parte con le due serate informative per migliorare la qualità della raccolta differenziata: la prima mercoledi alle 20.30 al Mabic di Maranello, seguita lunedì 8 maggio (20.30) in Parrocchia a Ubersetto. Il corso per imparare a compostare, invece, si tiene tra il 18 e il 25 maggio: la prima lezione al Mabic, la seconda presso la Sede AVF di Fiorano, in via Cameazzo 6.