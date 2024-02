Rifiuti e Cra per gli anziani. Suggerimenti ai candidati

Migliorare la raccolta rifiuti, aumentare gli agenti sul territorio, incrementare i posti letto nelle strutture per anziani. Un aspetto interessante emerso dal sondaggio di Quorum commissionato dal sindaco di Castelvetro Umberto Costantini è l’indicazione delle priorità da parte degli intervistati sui temi della città. Un ottimo spunto per costruire un programma elettorale, per il centrosinistra ma anche per le altre forze.

Nello specifico, alla domanda ‘se dovesse scegliere tre proposte concrete per la città di Modena, quali sceglierebbe fra le seguenti proposte (risposta multipla, tre rispose possibili) è emerso al primo posto ‘Rendere più efficiente la raccolta e gestione dei rifiuti’ con il 51 per cento delle preferenze, al secondo ‘Aumentare il presidio di polizia sui territori’ con il 48 per cento, quindi ‘aumentare posti in case residenza per anziani’ (44%), voce quest’ultima che testimonia come sta cambiando la popolazione a Modena rispetto a un innalzamento dell’età media. A seguire le altre voci riguardano il miglioramento del trasporto pubblico locale aumentando corse e mezzi (42%), l’incremento dei posti negli asili nido e l’abbassamento delle rette (41%), l’arricchimento del numero di case disponibili in città (27%). Altre voci concernono “rendere più severe le regole d’accesso alle case popolari’ (9%), ‘escludere l’apertura di poli logistici e industrie nei quartieri residenziali all’interno della Tangenziale’ (5%).

g.a.