Rifiuti, ecco la svolta . Si parte dal centro. Stop sacchi in strada. Arrivano 60 cassonetti

Niente più sacchi in strada, nessun bidone potrà essere più esposto su suolo pubblico, aumento dei giorni di raccolta. E introduzione dei fatidici cassonetti per la carta e la plastica.

Sono i cardini della prima fase della svolta sui rifiuti che parte il 2 giugno in centro storico. L’operazione è stata illustrata ieri mattina dal sindaco Massimo Mezzetti e dai rappresentanti di Hera Paolo Paoli e Giulio Renato. "L’obiettivo è non avere più sacchi a terra e garantire un maggiore decoro permettendo ai cittadini di conferire senza vincoli di orario e di giorni".

È in corso la consegna gratuita delle nuove dotazioni per le utenze domestiche e non domestiche (in centro sono grossomodo 8.500) assieme a un nuovo calendario e un volantino che riassume i cambiamenti. La sostanza è che, come per il vetro e l’organico, anche carta e plastica andranno conferiti in contenitori, per lo più bidoni carrellati, da collocare negli androni condominiali. Il ritiro avverrà due volte a settimana invece di una: lunedì e giovedì plastica e lattine, martedì e venerdì carta e cartone. Gli incaricati di Hera entreranno negli androni e procederanno allo svuotamento. Mentre per gli esercizi commerciali (si parla di 1.900 utenze) si potrà arrivare anche a un recupero sette giorni su sette: per i locali i carrellati possono essere collocati anche nei dehors.

C’è da dire che già il 40 per cento dei residenti in centro dispone di carrellati negli androni degli edifici o nelle pertinenze private. Adesso tocca anche agli altri. A marzo è stato fatto un censimento proprio per verificare gli spazi disponibili, utente per utente. E chi non ha posto? "Saranno consegnati contenitori di misura più piccola, le cosiddette pattumelle, di dimensione variabile a seconda delle esigenze, che si potranno esporre in deroga sull’uscio di casa nel giorno della raccolta". Stiamo parlando comunque di non più di un centinaio di casi, proprietari con case singole.

Per facilitare i cittadini, dal 26 maggio nella corona dei viali saranno collocati 60 nuovi cassonetti per carta e plastica, apribili utilizzando la carta Smeraldo: "Possono essere utilizzati tutti i giorni e in ogni momento della giornata". É evidente che questi nuovi cassonetti possono essere potenzialmente utilizzabili da chiunque, anche da chi non abita in centro storico ma è in possesso della Carta Smeraldo. Ne sono tutti consapevoli, l’appello è al senso civico dei cittadini, anche se Mezzetti se l’è cavata con una battuta: "Diciamo che potrà essere uno sprone a sbrigarsi a passare alla Fase due della raccolta, quello che riguarderà il resto della città…", a testimonianza che la rivoluzione in corso è l’esito di un duro confronto tra le parti.

Un aspetto importante, sottolineato dal sindaco e da Paoli, è che "l’ordinanza vieta di esporre rifiuti su suolo pubblico, e questo vale anche per i bidoni dell’indifferenziata, del vetro e dell’organico. Ma chi per qualche motivo non intende usufruire dei carrellati potrà tranquillamente conferire direttamente nei cassonetti intorno al centro".

A questo punto, dal 2 giugno in poi, se comparirà in centro storico un sacco per strada o un bidone su suolo pubblico sarà considerato un abuso e quindi passibile di multa. "È chiaro – ha precisato il sindaco – che non ci aspettiamo un cambiamento immediato delle abitudini dei residenti, occorreranno almeno una quindicina di giorni perché possa andare a regime". In questo senso, l’amministrazione e Hera hanno annunciato maggiori controlli per evitare gli abbandoni attraverso l’intervento delle guardie ecologiche.

Gianpaolo Annese