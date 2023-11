Rifiuti, fase 2 nel mirino: "Siamo davanti agli ennesimi annunci roboanti e vuoti"

"Più che parlare di ‘fase due’, l’assessore Filippi dovrebbe assumersi le gravi responsabilità della ‘fase uno’ che, qualora ci sia mai stata, sicuramente passerà alla storia come l’inizio della fine di una Modena pulita e decorosa, presente oramai solo nei ricordi dei modenesi". E’ il commento a caldo di Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia, all’indomani dalla presentazione degli importanti cambimenti apportati dall’amministyrazione comunale al porta a porta.

"Siamo davanti all’ennesimo annuncio roboante – dice Negrini – fatto per nascondere un continuo, disperato tentativo in corsa di aggiustare il tiro, dettato dalla reale e chiara non programmazione della gestione rifiuti. Proprio per nascondere questa profonda lacuna, il primo cittadino insieme all’assessore parlano di ‘fasi’, nel tentativo vano di far credere che tutto stia procedendo nel verso giusto, quando in realtà la situazione è fuori controllo da tempo. Sorridiamo quando sentiamo parlare di ‘ascolto di esigenze dei cittadini’, consapevoli che ogni giorno centinaia di modenesi denunciano le stesse situazioni, mai risolte, negli stessi punti che tutt’ora presentano le stesse criticità. L’ascolto delle esigenze e delle difficoltà dei modenesi, è bene ricordarlo, è stato affidato ad una applicazione che nella stragrande maggioranza dei casi non funziona, motivo per il quale sa tanto di presa in giro il punto dedicato all’aumento dell’utilizzo del rifiutologo. Nella normalità delle cose, prima di implementare un’attività se ne verifica il corretto funzionamento".

Fratelli d’Italia si chiede "dove e quando si è palesato l’ascolto dei cittadini, in realtà stufi di vivere immersi dalla spazzatura".

"Più che parlare di raccolta notturna – incalza Negrini – si inizi a far rispettare gli orari in vigore e a monitorare il lavoro, svolto in maniera pessima dal gestore incaricato che continua ad essere parte attiva del completo fallimento di questa modalità, con buona pace dell’Amministrazione continuamente appiattita su Hera, complice di una gestione a quattro mani volta a tutelare tutto meno che il decoro di Modena. L’inserimento delle ‘casette eco smarty’ altro non è che la dichiarazione di un fallimento, mascherato da novità, pur di non accogliere le istanze fatte ormai quasi sei mesi fa da Fratelli d’Italia che fin dall’inizio chiedeva la possibilità di conferire i rifiuti in più zone. La nostra proposta, allora bocciata e oggi inserita sotto altra veste, quella delle ‘casette’, fu fatta proprio perché era ampiamente prevedibile che senza la possibilità di conferire carta e plastica, la città non avrebbe retto il colpo".

"Per non parlare della mala gestione dell’informazione fatta ai cittadini, in molti casi spaesati, persi in comunicazioni date male e poco comprensibili che in molti casi non tengono in considerazione l’età degli utenti e le difficoltà di essi – conclude Negrini – Continuiamo ad assistere al circo Filippi, fatto di scelte, cadute una dopo l’altra, inefficienti e insensate che passano dai mediatori culturali allo spazzino di quartiere, dove il costo del biglietto però è tenuto sempre ben nascosto. Sui costi non smetteremo mai di vigilare per garantire una trasparenza obbligatoria nei confronti dei cittadini".