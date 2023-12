Rifiuti, flop porta a porta: "Il piano è un fallimento, vanno rimessi i cassonetti"

"Modena continua ad affogare nei rifiuti nel silenzio generale di chi amministra che continua a nascondere la testa sotto la sabbia nella speranza che nessuno si accorga che la fase 2, così come la fase 1, non ha portato a nulla che non sia la conferma che questa gestione è definitivamente naufragata". A parlare è Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia. "La questione si divide in due macro errori che hanno, di fatto, spalancato le porte della città ad un livello di sporcizia tale che fino ad un anno fa era difficile anche solo immaginare, ovvero quelli relativi a modalità e gestione. L’amministrazione ha deciso di addottate un porta a porta misto che, oltre ad essere complessa già in partenza, male si integra con le dimensioni della nostra città e con la densità abitativa di molti quartieri. Questa sarebbe una modalità molto più idonea a piccole città o paesi con minori abitanti. La corretta decisione sarebbe stata iniziare un procedimento di inserimento della raccolta differenziata più graduale che mantenesse la possibilità di conferire i rifiuti nei bidoni presenti in città. Ricordiamo infatti che, un altro errore non di poca rilevanza, è stato quello di decidere di tenere conto solo della percentuale della differenziata raggiunta a discapito di qualsiasi cosa". "Una scelta politica talebana – continua Negrini – che continua a nascondere dietro il dato dell’aumento del rifiuto differenziato un prezzo salatissimo che sta pagando la città in termini di sporcizia, disservizi, abbandoni e mancate comunicazioni. Un ‘giochetto’ comunicativo volto a distogliere l’attenzione da una problematica evidente. Peccato che basti girare per Modena per svelare il trucco. Qui si passa al secondo grande errore: la gestione. È chiaro ed evidente che i protagonisti di questo fallimento siano due, ovvero l’Amministrazione ed Hera, co-protagonisti di un disastro che evidenzia le responsabilità dell’uno e dell’altro. Proprio per questo il rapporto tra i due continua ad essere un altro grande tema che attanaglia Modena. Un rapporto che varia in base alla situazione dove il controllore e il controllato di fatto sono la stessa cosa. Entrambi hanno sposato la causa, ideologica e altrettanto malsana, di affidare, in una fase delicata come questa, la gestione della raccolta rifiuti non a professionisti, bensì alle cooperative che chiaramente e altrettanto evidentemente non sono assolutamente all’altezza di far fronte a quella che in questi mesi è divenuta una vera e propria emergenza rifiuti".

"La sinistra si nasconde dietro all’utilizzo di personale che fa parte di un programma di reinserimento utilizzando come scudo l’immagine di questi soggetti che, a dire dell’Amministrazione, grazie a questi lavori, possono essere reintrodotti in società – conclude Fratelli d’Italia – Al netto del fatto che stiamo verificando quanto guadagnano le cooperative è evidente che in una fase emergenziale come questa se ne possono scegliere di altra tipologia senza introdurli in quella che di fatto è la gestione di un’emergenza come quella dei rifiuti".