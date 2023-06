"Rifiuti, giunta ambigua E’ mancata l’informazione"

"Amministrare vuol dire affrontare i problemi, non scaricarli, come questa giunta fa spesso". La capogruppo dei Partito democratico Maria Savigni (nella foto) replica al sindaco Gian Francesco Menani sulle responsabilità dei disagi legati al nuovo sistema della raccolta rifiuti.

Sul porta a porta si nota una differenza di valutazione del Pd tra Sassuolo (duro contro la giunta Menani) e Modena (morbido con Muzzarelli).

"A Sassuolo l’atteggiamento della giunta e della maggioranza è molto ambiguo, tendente allo scarico di responsabilità. Che non sia un tema partitico lo dimostra il caso di Ferrara, città amministrata dal centro destra: dove la raccolta differenziata, gestita nello stesso modo da Hera, sta funzionando bene. Invece di buttarla in politica, cosa che al sindaco non conviene viste le critiche che gli piovono addosso dalla sua stessa maggioranza, dovrebbe guardare a quei modelli".

Le difficoltà a Sassuolo a cosa sono dovute secondo voi?

"Passare a un nuovo sistema di raccolta rifiuti è molto complicato, lo sappiamo bene. Sicuramente in alcune zone i cittadini potrebbero essere più collaborativi, ma i cittadini non sono stati adeguatamente informati e formati. Da molti mesi si sapeva che il nuovo servizio avrebbe preso il via a partire da aprile, ma poco o niente usciva sul sito del Comune. A differenza di altri Comuni vicini..."

Quali per esempio?

"A Formigine, per confrontarci con un comune di grandezza simile, si sono fatti 26 incontri, dal 2019 al 2022, con le frazioni, le associazioni di categoria, le scuole (22 solo negli ultimi 6 mesi). Poi attività coi volontari, un giornalino è stato dedicato in modo monografico a questo".

Dove finisce la responsabilità di Hera e comincia quella del Comune e dei cittadini?

"La scarsissima sensibilità ambientale di questa amministrazione ha fatto spesso dire al sindaco che lui non crede nella raccolta differenziata, quindi nel riciclo dei rifiuti, e non l’avrebbe mai introdotta. Quindi lui non c’entra. Ma chi è il responsabile della conduzione della città? Amministrare vuol dire affrontare i problemi, non scaricarli, come questa giunta fa spesso. Invece il contratto recita che ’I comuni hanno la facoltà di regolare aspetti organizzativi di dettaglio nell’esecuzione operativa del servizio’".

Il centrodestra vi accusa di aver votato voi a suo tempo con Pistoni l’implementazione della nuova raccolta.

"Il sindaco invece sa bene che la raccolta differenziata è l’oggetto di un contratto firmato da Atersir con Hera, per conto dei Comuni della pianura e montagna modenese, comuni che vanno da Bastiglia a Zocca, inclusi anche Comuni amministrati dal centro destra. La differenziazione e il riciclo dei rifiuti non può diventare un tema politico".

Gianpaolo Annese