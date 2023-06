Rifiuti, gli abbandoni sono ormai fuori controllo

Hera e Comune continuano a ripetere di portare pazienza. Completato il ciclo della distribuzione delle tessere Smeraldo e del materiale in tutta la città tutto funzionerà alla perfezione. Come può anche il cittadino più ’credulone’ essere convinto da queste promesse quando sono tantissimi anni che ci sono abbandoni di rifiuti sia intorno ai cassonetti che sulle strade di transito. Hera, negli anni, non è stata in grado di implementare la raccolta intelligente come ad esempio aumentare il prelievo delle potature in autunno, della plastica in estate, del vetro e dei cartoni sotto le feste. Non sono per nulla vicini alle esigenze dei cittadini.

Arturo Piacentini