Rifiuti Modena, la guida alla nuova tariffa. Molinari: “Prima bolletta dal 25 settembre”

Modena, 25 agosto 2025 – Le prime fatture della Tariffa puntuale per i rifiuti arriveranno tra il 25 settembre e i primi di ottobre. Lo annuncia l’assessore all’Ambiente Vittorio Molinari. Ma cosa conterranno le nuove ’bollette’? Oltre all’importo da pagare, compariranno il numero dei conferimenti di indifferenziata nel 2025, presumibilmente quelli effettuati fino al 30 giugno. “Occorre quindi fare attenzione – spiega l’assessore – se questo numero è allineato ai conferimenti già compresi in tariffa”. Vale a dire 20 all’anno al massimo per le famiglie con un componente, 28 per due componenti, 32 per 3, 36 per 4, 40 per 5 e oltre. Qualora invece ci si accorgesse che la proiezione conduce dritta agli sforamenti “bisogna correre ai ripari e ridurli il più possibile, perché anche se nel 2025 non verranno conteggiati, dal 2026 ogni apertura fa aumentare la tariffa”. Nello specifico, ogni conferimento in più costa 1,65 euro. “Naturalmente – prosegue Molinari – saranno indicate le caratteristiche di ogni utente che sono alla base del calcolo della tariffa, così ognuno potrà controllare se quei dati sono corretti”.

Come si pagherà la fattura? “Non ci sarà più bisogno di andare in banca con il modello F24: si potrà pagare con ogni sistema possibile e immaginabile, sulla fattura ci sono le indicazioni”. C’è però un problema: “Ci sono utenti, sia famiglie che imprese, che non hanno ritirato la Carta Smeraldo. Perché non le ritirano nonostante siano invitate a farlo? Ma lo sanno che nella prima fattura verrà aggiunta una sanzione? Come fanno ad aprire i cassonetti?”. L’amministrazione comunque ha intenzione di rintracciare queste utenze e convincerle al ritiro della carta.

C’è chi ritiene che i conferimenti a disposizione siano troppo pochi. “Le bocche dei cassonetti hanno una capienza da 30 litri, sembrano pochi, ma provate a comperare un sacchetto della spazzatura da 30 litri: vi sorprenderete di quanta spazzatura può contenere. I cittadini tengano presente che se si introducono sacchetti piccoli, sempre 30 litri verranno calcolati”.

L’assessore poi fornisce alcuni suggerimenti per ottimizzare il conferimento: “I resti del pesce e la carta che lo conteneva: io per esempio impacchetto il tutto utilizzando proprio la carta del pescivendolo, arrotolo, poi vado al cassonetto e utilizzo una delle due fessure che ci sono nei fianchi”. Per quanto riguarda “i piccoli assorbenti, ma anche le traverse degli animali: anche per questi rifiuti, che vanno nell’indifferenziata, arrotolati, si possono utilizzare le fessure dei cassonetti”.

Mentre le lettiere dei gatti “sono considerate rifiuti indifferenziati qualora malauguratamente non venissero usate quelle compostabili che possono essere invece conferite regolarmente nell’organico. Ebbene, nelle prossime settimane valuteremo diverse soluzioni alle richieste dei cittadini e delle cittadine che ci chiedono di andare incontro alla loro situazione”.

Mentre su pannoloni e pannolini, “è possibile fare conferimenti ulteriori senza alcun onere aggiuntivo, ma, occorre consegnare ad Hera, entro la fine dell’anno, un documento che attesti la necessità di utilizzare i pannoloni: quindi consiglio di telefonare al numero verde di Hera e chiedere le istruzioni”. Infine ci sono rifiuti “che è meglio consegnare nei centri di raccolta, le isole ecologiche. Per questi conferimenti sono previsti riduzioni alla Tcp: per ogni chilo di imballaggi di cartone, plastica e metallo saranno riconosciuti dieci centesimi di ’sconto’ sulla tariffa, per pile e piccoli elettrodomestici un euro per ogni chilo, tv e monitor tre euro per conferimento, frigoriferi e grandi elettrodomestici 5 euro per conferimento.