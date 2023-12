"Rifiuti, ho sbagliato a delegare troppo. Avrei dovuto pensarci io da subito"

A gennaio si farà un bilancio e "se necessario" si passerà alla ‘fase tre’. Non dà ulteriori dettagli il sindaco, Gian Carlo Muzzarelli, che ha commentato i disagi provocati con l’introduzione in città della raccolta porta a porta dei rifiuti. "Prima di tutto occorre ringraziare tutti i modenesi per la loro pazienza: di fronte a questa situazione ‘incasinata’ hanno fatto un mezzo miracolo" ha ammesso Muzzarelli. Però i risultati sono più che lusinghieri: "Siamo passati dal 58% al 78% di raccolta differenziata e questo è un dato straordinario. Anche se c’è ancora tanto da fare e non ci siamo fermati". Il sindaco ha confidato che i disagi iniziali sono inevitabili quando si va a rivoluzionare un sistema di raccolta dei rifiuti in una città. "Se tornassi indietro, una cosa la farei: delegherei meno e metterei subito la testa io" sul progetto, "perché sono testardo e mi arrabbio se le cose non funzionano". In ogni caso "il lavoro è stato fatto, ascoltando, verificando e cercando tutte le soluzioni. "Il progetto deve andare nella direzione di raggiungere l’80% di differenziata come prevede la legge e lo faremo". Ora, ha concluso il primo cittadino "c’è una ‘fase due’ in corso e a gennaio faremo il punto. Se necessario faremo ‘fase tre’".

p.t.