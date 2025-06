Rifiuti, i sacchetti nelle isole ecologiche

I cittadini di Formigine possono ritirare i sacchetti per la raccolta differenziata anche durante gli orari di apertura delle stazioni ecologiche del territorio. "Una novità che rende il servizio più flessibile e accessibile", spiega l’assessore all’Ambiente Giorgia Lombardo, che registra con soddisfazione la conclusione di un percorso che la Giunta ha avviato con Hera: l’obiettivo era ampliare la distribuzione, "e farlo a costo zero e senza ricadute sulla tariffa rifiuti a carico dei cittadini". Detto che la stazione ecologica di Magreta resta chiusa per lavori, i cittadini potranno comunque servirsi dell’isola Boomerang di Casinalbo, aperta dal lunedì al sabato (9/12, 13/18) e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. I sacchi possono essere ritirati anche presso l’ufficio Hera di Formigine dal lunedì al giovedì mattina (8/13,30), il venerdì pomeriggio e il sabato dalle 8 alle 12.30. Inoltre, su richiesta della Giunta, Hera organizzerà distribuzioni straordinarie nelle frazioni, per garantire un servizio più capillare.

s.f.