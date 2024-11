Rifiuti, il centro storico spera: "Sacchi addio, svolta giusta"

"La trasformazione del sistema di raccolta annunciata dall’amministrazione va nella giusta direzione. La priorità per noi era l’eliminazione dei sacchi a terra".

Il portavoce del comitato residenti del centro storico Giuliano Zanni plaude al nuovo corso annunciato dal sindaco. Oltre 150 componenti, il comitato riunisce residenti nella Ztl, tra loro anche qualche commerciante, e rispettive famiglie. In centro le utenze calcolate sono più di 8mila.

Zanni, il centro storico sarà il primo a partire. Meno sacchi vorrà dire più carrellati.

"La direzione intrapresa dall’amministrazione è quella giusta e d’altronde risponde alle richieste che sono emerse da chi il centro storico lo abita. La fila dei sacchi nelle strade del centro era davvero indecorosa".

Vengono però ritirati di notte negli ultimi mesi, al mattino sono già spariti.

"Non sempre, anzi spesso ci ritroviamo sacchi a tutte le ore, vuoi perché depositati in orari sbagliati dai cittadini, vuoi perché magari in alcune zone capita che salti il ritiro".

La moltiplicazione dei carrellati potrebbe essere un problema per gli spazi e motivo di cattivi odori negli androni.

"È chiaro che bisognerà tarare la soluzione in base alle caratteristiche del condominio".

Lei per esempio può avvalersi dei carrellati?

"Nel mio caso in via Farini disponiamo un cavedio ampio e aperto che consente la predisposizione comoda dei carrellati. Ma non tutti sono così fortunati: laddove non sarà proprio possibile mi sembra di aver capito che si potranno conferire i rifiuti anche nei cassonetti informatizzati intorno ai viali, raggiungibili da tutti a piedi: finalmente finisce l’incubo per molti residenti di doversi tenere la spazzatura in casa in attesa del giorno di ritiro. E il fatto di non dover per forza accumulare il pattume evita anche il problema degli odori, soprattutto in estate".

In sintesi, quali sono i punti che ritenete vincenti di questa proposta?

"La libertà di conferimento in qualsiasi giorno della settimana, l’eliminazione dei sacchi e l’aumento della frequenza dei passaggi: due volte a settimana per le residenze e anche tutti i giorni se necessario per ristoranti ed esercizi commerciali. È chiaro che come tutte le cose dovremo valutare l’attuazione effettiva di questo piano, ma le premesse sono buone".

Gianpaolo Annese