Rifiuti, il comitato boccia il sindaco

E’ stata accolta con grande disappunto, da parte del comitato "Cittadini per un porta a porta sostenibile" di Castelnuovo Rangone, l’intervista rilasciata al Carlino dal sindaco di Castelnuovo, Massimo Paradisi, il quale ha fatto il punto della situazione a un mese dall’introduzione del sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti.

"Ci spiace constatare – osserva Monica Secchi, coordinatrice del comitato, rivolgendosi al primo cittadino – che non vengono citate le centinaia di famiglie che da settembre mostrano, invece, le criticità di questo sistema. Non solo non se parla nell’articolo, ma questo gruppo di cittadini non ottiene più nemmeno risposte dirette ai tanti interrogativi che pone. Non ci soffermiamo a chiederle se davvero ritiene che il paese, invaso quasi ogni giorno fino a sera da sacchetti e pattumelle, sia più decoroso di quello con i cassonetti, o se sia più sicuro con sacchi e contenitori che intralciano pedoni, ciclisti e automobilisti. Le chiediamo, invece, di spiegarci come mai le isole ecologiche, che avrebbero dovuto essere la valvola di sfogo necessaria a consentire di non tenere i rifiuti all’interno delle abitazioni, non abbiano ancora visto quel processo di riorganizzazione che avrebbe dovuto essere compiuto prima della partenza, con la conseguenza che, nonostante il cambiamento degli orari di aperura, al sabato mattina siano necessari fino a 30 minuti per poter accedere e conferire i rifiuti. Inoltre, per quale ragione lo svuotamento dei cassoni viene eseguito negli orari di apertura delle isole, che quindi sono inutilizzabili dai cittadini arrecando ulteriori disagi? Le chiediamo come mai, nonostante il confronto avuto con lei a dicembre, che ragionava di fornire isole h24 ogni 500 metri, abbiamo, invece, due sole postazioni per 15.000 abitanti, una delle quali inutilizzabile il sabato mattina, essendo nell’area del mercato. Le chiediamo come risponde ai tanti cittadini in difficoltà con lo smaltimento di sfalci e potature. Infine, le chiediamo una risposta chiara alla domanda: il porta a porta integrale quanto graverà sulle bollette dei residenti?. Le rinnoviamo l’invito, che purtroppo non ha accolto in precedenza, a un confronto pubblico con il nostro gruppo". Risponde il primo cittadino Paradisi: "Il comitato, in difficoltà perché la tragedia da loro annunciata non s’è verificata, attribuisce al porta a porta ogni genere di problema. Per l’attesa davanti all’isola ecologica del sabato mattina è così un po’ ovunque, ma su questo tema, oltre a potenziare gli svuotamenti, inviteremo i cittadini a servirsi anche di quella di Castelnuovo che ha spazi ben più ampi. Sugli sfalci, oggi ogni utenza ha ritiri fino a due volte la settimana, mentre prima molte zone non erano neppure provviste di cassonetti dove conferire questi rifiuti. In queste settimane abbiamo incontrato centinaia di cittadini, raccolto segnalazioni, attivato soluzioni. Consiglio al comitato di fare lo stesso. Uscire dai confini del gruppo e ascoltare davvero la voce dei cittadini. Si renderanno conto, loro che proponevano di mantenere i cassonetti, che i cittadini non hanno alcuna nostalgia di ciò che c’era prima, ovvero di decine di mini-discariche sparse per il paese".

Marco Pederzoli