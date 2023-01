"Rifiuti, il nuovo piano non funziona. Va ripensato"

Il porta a porta è un vero disastro e va completamente ripensato: sono troppi i rifiuti da smaltire in proporzione al servizio di raccolta garantito da Hera e ai cassonetti rimasti. Liberarsi del pattume sembra diventata un’impresa: non si può andare avanti così. L’aumento generalizzato di rifiuti sta mettendo a dura prova la tenuta di un sistema già di per sé fallace. Non potendo sempre aspettare fino al giorno di raccolta, molti per disfarsi dell’immondizia accumulata si recano nelle poche aree in cui sono rimasti i cassonetti ma trovandoli già pieni non vedono altra alternativa che lasciare i sacchi in strada; così si creano mucchi di rifiuti che tante volte gli operatori ecologici lasciano lì dove sono. E sia chiaro che la colpa non è dei cittadini ma di questa nuova tipologia di gestione dei rifiuti che doveva essere all’avanguardia e che invece si è un disagio. Non siamo pregiudizialmente contro un’evoluzione della raccolta ma il modello proposto da Hera ha carenze che obbligano a ripensare all’intero progetto, tanto vantaggioso per la multiutility quanto sfavorevole per i modenesi. Il piano non funziona, è giunto il momento di ascoltare le critiche, dare spazio alle proposte degli utenti e rimboccarsi le maniche per cambiare le cose.

Giovanni Bertoldi e Caterina Bedosti

(Lega Modena)