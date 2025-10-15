Rifiuti, il sindaco a Paldino: "Gli extra-costi? I 4 milioni per i guai del porta a porta"

"Gli unici extra costi generati finora sono quelli che sono stati necessari per contenere le ricadute negative in termini economici del servizio porta a porta partito nel 2023" con l’amministrazione guidata da Gian Carlo Muzzarelli. Il sindaco Massimo Mezzetti il nome dell’ex sindaco non lo fa, ma è chiaro che l’attuale consigliere regionale è il convitato di pietra della polemica tra il primo cittadino e il consigliere regionale di Modena dei ’Civici con de Pascale’ Vincenzo Paldino, che ieri ha parlato di trasformazione del sistema di raccolta che comporterà costi maggiori per i cittadini. "Il consigliere si deve essere distratto – attacca Mezzetti – visto che la sua forza politica, Modena Civica, era in maggioranza nella precedente amministrazione e dovrebbe essere adeguatamente informata che gli unici extra costi generati finora sono quelli che sono stati necessari per contenere le ricadute negative in termini economici del servizio porta a porta partito nel 2023". Si tratta "di circa 4 milioni di euro per i successivi servizi integrativi maturati nel biennio 2023-2024 di cui questa amministrazione si è dovuta far carico nella definizione del piano economico finanziario della gestione dei rifiuti del 2025. Tutto questo ha anche sostanzialmente vanificato la possibilità di premiare i cittadini virtuosi rispetto alla tariffa corrispettiva puntuale che dal prossimo 1° gennaio inizierà a produrre i suoi effetti a Modena".

Quanto alle modifiche entrate in vigore a partire dal centro storico "lo scorso giugno e adesso anche nelle zone residenziali della città, vorrei ricordare al consigliere che il sindacato Udicon di cui è stato presidente aveva pubblicato una ricerca dopo l’introduzione del porta a porta che documentava il malcontento dei cittadini per il metodo dei sacchi a terra. Nel nostro programma elettorale, sottoscritto anche da Modena Civica, abbiamo voluto farci carico di quel sentimento e, successivamente, lavorare per introdurre un sistema chiaro che confermi gli obiettivi ambientali che già caratterizzano Modena abbinando a questi il decoro della città con la semplicità e la libertà del conferire".

A stretto giro la replica di Paldino che ricorda come nel programma di mandato che è stato sottoscritto da tutte le forze politiche del centrosinistra "si prevede la collocazione "’dove serva, con cassonetti stradali dedicati a utenze senza spazi interni o contenitori carrellati condominiali in aree interne, anche prevedendo sconti e incentivi per la riorganizzazione degli spazi condominiali al fine di favorire le attività di raccolta differenziata’". Come tutti possono constatare, aggiunge Paldino, "si parla di ’cassonetti’, ma riservando la loro ubicazione ai luoghi ’dove serva’ e per ’utenze senza spazi interni o contenitori carrellati condominiali in aree interne’. Peccato che, invece, il sistema di raccolta verrà messo in atto tramite cassonetti non ’dove serva’ ma, indiscriminatamente, e senza logica alcuna in tutta la città".

g.a.