"Rifiuti in tangenziale e discariche abusive"

Continua l’opera di pulizia dai rifiuti e le segnalazioni di discariche abusive da parte del gruppo di volontari di "Castelfranco del fare". Nei giorni scorsi alcuni componenti del gruppo hanno scovato due discariche abusive su proprietà private: una lungo via Muzza Corona a Piumazzo (a cui si riferisce la foto), l’altra sulla strada che conduce verso San Giovanni in Persiceto, tra via Larga e via Castello. "In questi casi – spiega Enrico Crabbia – non possiamo intervenire come volontari, quindi provvediamo a fare segnalazioni all’amministrazione comunale". Poi, lo stesso gruppo di Castelfranco del fare sta portando avanti un altro progetto. "Ci siamo posti l’obiettivo – spiega ancora Crabbia – di ripulire tutto il tratto della tangenziale di Castelfranco, tra una piazzola di sosta e l’altra. Complessivamente, considerando le due corsie di marcia, si tratta di circa 12 chilometri di strada. Attualmente, siamo a circa metà. Due sabati fa, in due ore e mezza di lavoro, in cinque volontari abbiamo raccolto 29 sacchi di rifiuti da 100 litri ciascuno. Non è mai stata fatta quest’opera di pulizia fin da quando è stata inaugurata la tangenziale, e si trovano ormai anche bottiglie di plastica sotterrate. Soprattutto raccogliamo rifiuti legati al packaging (bottigliette, confezioni di sigarette, etc), e non manca anche da noi quella che sembra diventata una moda: bottiglie di plastica piene di urina, gettate da alcuni dei camion che passano di qui. Ci piacerebbe – conclude Crabbia – che non fosse più a nostro carico anche la gestione dei rifiuti nelle aree di sosta della tangenziale, che invece continuiamo a svolgere noi con una periodicità di 2 o 3 settimane al massimo".

m.ped.