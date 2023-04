"Rifiuti in vista fino al pomeriggio"

Tempo una settimana e il cerchio si chiude, nel senso che dal primo maggio il ‘porta a porta’ arriva anche in centro, ma voler fare un bilancio di questa prima fase che va a chiudersi – quella con tutti i quartieri cittadini che si allineano, obtorto collo, al nuovo sistema – non si può dire come ci si aspettasse qualcosa di meglio. Dall’utenza, restia a rassegnarsi al ‘nuovo’, ma anche da chi il sistema gestisce: non si sono ancora spenti gli echi della riunione che ha visto l’Amministrazione incontrare, in sala Biasin, baristi e ristoratori per fare il punto, che ecco che dai social arrivano altre doglianze, legate non più all’adozione di un sistema sul quale l’amministrazione ha già preso posizione ("avrei fatto altre scelte", ha detto l’assessore all’ambiente Ugo Liberi) e sul quale le lamentale si sprecano, ma soprattutto alla frequenza dei ritiri dei sacchi ‘dedicati’ in ordine ai quali sono in diversi a lamentare disservizi. Ecco allora Francesco Macchioni, ex candidato sindaco, consigliere comunale di una lista civica che contro il porta a porta aveva promosso una raccolta firme che ne chiedeva il differimento, che pubblica le immagini di sacchi giacenti in via Pia e non le manda a dire. "Un ingresso di Sassuolo, adiacente il centro cittadino. Qui – scrive Macchioni – non è colpa della gente, ma di quello che vuole Hera. Alle 13 dovevano ancora passare a ritirare i sacchi: bel servizio e bel degrado, e noi paghiamo".

Da un capo all’altro alla città, da via Pia a via Braida, ecco anche Francesco Battani, ex consigliere comunale e ‘avversario’ della prima ora del porta a porta, che posta altre immagini di cassonetti strapieni. Sono cassonetti ‘vecchi’, presso i quali si manifestano quei fenomeni di ‘migrazione’ che vedono abitanti di altre zone conferire dove ancora i cassonetti non sono quelli chippati. Altre lamentale in zona musicisti, e a Rometta, dove il porta a porta è in vigore da un po’: la gente, par di capire, non si rassegna al nuovo sistema, e lo scetticismo cresce. Dal primo maggio, con il centro che si allinea alle altre zone cittadine, in teoria i ‘vecchi cassonetti’, oggetto dei ‘pellegrinaggi’ degli irriducibili, spariscono e quel che succederà, prevedibilmente, sarà oggetto di altre dispute. Destinate a far discutere non meno di quelle in corso: la lunga marcia finirebbe il primo maggio, con l’estensione del porta a porta a tutti i quartieri, ma l’impressione è che siamo appena all’inizio.