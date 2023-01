"Rifiuti, istituire commissioni di quartiere"

"Specifiche commissioni tematiche in ogni quartiere, di cui potrebbe far parte anche il delegato di Hera, per affrontare le problematiche presenti in ogni territorio e avere un organismo di prossimità locale a disposizione dei cittadini". E’ la proposta della Lega, formalizzata alle assessore Alessandra Filippi e Anna Maria Lucà dai consiglieri comunali e di quartiere, guidati dal capogruppo della Lega Giovanni Bertoldi e dal segretario cittadino Caterina Bedostri. "Abbiamo fatto anche proposte specifiche di efficientamento del servizio – spiegano gli esponenti del Carroccio –: maggiore puntualità nel ritiro dei rifiuti porta a porta per evitare che i rifiuti restino in strada più del dovuto; ripensare l’eccessiva riduzione dei cassonetti, insufficienti per contenere i rifiuti e che spesso impone ai cittadini percorrenza di distanze eccessive per conferire i rifiuti; implementare la frequenza dello svuotamento dei cassonetti rimasti, per evitare che i cittadini siano costretti a depositare i rifiuti fuori dai cassonetti perché pieni; aumentare i luoghi di distribuzione dei kit, delle tessere e dei sacchetti codificati per le varie tipologie di rifiuti (non solo la Casa Smeraldo di via Razzaboni); rendere le quantità dei rifiuti prodotti più flessibili, perché ogni cittadino ha abitudini di vita differenti (per esempio c’è chi in un anno non compra neppure un giornale e c’è chi ne compra 4 o 5 al giorno: evidentemente non si può immaginare che nei due casi le necessità di sacchetti per la carta e il numero di conferimenti necessari siano sovrapponibili); adeguarsi alle necessità di attività differenti o di cittadini che abbiano esigenze particolari (ristoratori, famiglie con pannolini o pannoloni da smaltire, ecc.); migliorare la comunicazione con i cittadini e migliorare la formazione degli addetti a fornire queste informazioni (in particolare per gli operatori del numero verde di Hera che in più di un’occasione hanno dato risposte errate); identificare (anche attraverso fototrappole, telecamere e specifiche indagini) e perseguire coloro che abbandonano i rifiuti per strada, nei campi o nei fossi. Preso atto che le necessità di un aumento della differenziazione dei rifiuti è imposta alla città da Atersir, durante l’incontro si è fatto il punto della situazione e le rappresentanti dell’amministrazione hanno aggiornato la delegazione della Lega su come si ritiene di ovviare alle criticità segnalate e su come si è deciso – chiudono – di modificare il cronoprogramma originario".