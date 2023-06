Rifiuti, la maggioranza ’ribolle’ Tre interrogazioni in consiglio

In 100 giorni (l’avvio è datato 6 marzo) le polemiche si sono scatenate nella piazza reale e virtuale (i social). Gli scontenti sono rappresentati da una petizione della lista Macchioni, gli indisciplinati sono stati multati (decine le sanzioni per abbandono ‘selvaggio’ di rifiuti). Parliamo del porta a porta che Hera ha introdotto in città con estensione progressiva sul territorio comunale: tre mesi dopo eccoci alla resa dei conti con la Giunta che, domani sera in consiglio comunale, si trova ad affrontare ben tre interrogazioni sul tema. Con la stessa maggioranza che ’ribolle’. C’è Claudia Severi, per Forza Italia, che chiede "di aprire un confronto con Hera per avere un quadro sui problemi ed elaborare adeguate soluzioni prima che questi degenerino".

Poi Stefano Bargi, della Lega, che "alla luce dei disservizi" battezza il porta a porta "un modello superato" e chiede se l’Amministrazione "abbia preso in considerazione un modello di raccolta rifiuti alternativo". E infine c’è appunto la lista civica rappresentata da Francesco Macchioni, che da subito si schierò contro l’adozione del porta a porta; ora sollecita il Comune ad attivarsi in quanto, scrive, "non è vero, come dichiarato a più riprese da questa amministrazione, che i Comuni non hanno potere nel disciplinare la gestione dei rifiuti: il Comune può avere un suo ruolo nel proporre un cambio di modalità sul conferimento della raccolta differenziata". Il sindaco Menani stesso ha più volte criticato apertamente la gestione del porta a porta. Insoddisfazione già comunicata ad Hera in settimana, in occasione di un incontro che avrebbe visto l’Amministrazione ottenere dalla multiutility maggiore attenzione al problema, attraverso il potenziamento del servizio di raccolta che a breve comincerà prima, già alle 5 del mattino.

Stefano Fogliani