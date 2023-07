Rifiuti, la ricetta degli ’ecologisti’ "Sia il Comune a controllare Disservizi? Penali più severe"

di Jacopo Gozzi

Movimento 5 Stelle, Modena Volta Pagina e Unione Popolare chiedono un cambio di passo nella raccolta dei rifiuti urbani e propongono dieci punti per rivedere e perfezionare il sistema del porta a porta nella città di Modena. I punti in questione sono stati esposti alla stampa ieri mattina allo Zooky Cafè di Modena. Erano presenti per l’occasione Andrea Giordani, capogruppo del Movimento 5 Stelle di Modena con i vice capogruppo Giovanni Silingardi ed Enrica Manenti e Claudio Tonelli di Modena Volta Pagina che, insieme, hanno espresso dure critiche al modello modenese di gestione dei rifiuti, ritenendolo inefficiente e non in linea con le scadenze previste dall’Agenda 2030. "A lungo termine – spiega Silingardi – abbiamo sempre cercato di promuovere un modello di gestione dei rifiuti ’in house’ facendo riferimento a città come Treviso e Forlì, dove una società comunale partecipa alla raccolta: bisogna, infatti, promuovere un sistema nel quale chi ritira i rifiuti, lo faccia rispettando l’interesse dei cittadini e riducendo il più possibile la spesa pubblica. A Modena è stata scelta una procedura differente e l’esecuzione stessa della raccolta ha lasciato a desiderare: abbiamo riscontrato moltissimi difetti e questa mattina siamo qui per fare una proposta concreta". "Oggi a Modena – denuncia Tonelli – è indispensabile fare un salto in avanti: viviamo in uno dei territori più inquinati d’Europa e iniziare dal tema dei rifiuti è doveroso. A tal proposito, rifiutiamo tenacemente le proposte che incentivano un ritorno al modello precedente: vogliamo un porta a porta che funzioni bene". "Nell’immediato – spiega ancora Tonelli, illustrando alcuni punti – chiediamo di aumentare la frequenza della raccolta differenziata di plastica e carta incrementandola a due volte a settimana; vogliamo aumentare i cassonetti dell’indifferenziato avvicinandoli agli utenti, dal momento che, in alcuni casi, distano più di 200 metri dalle case; ancora, chiediamo l’introduzione di punti mobili per la consegna di sacchetti e tessere in ciascuno dei 38 rioni della città. Aggiungo ancora che la questione fondamentale riguarda l’amministrazione comunale che, a nostro avviso, ha il dovere di porsi come garante della qualità della raccolta e di dotarsi di una struttura di controllo: oggi Hera è sia controllore, sia controllato e questo non incide positivamente nella qualità della raccolta". Ancora, tra i punti presenti nell’elenco, troviamo l’istituzione di un elenco pubblico dei reclami, a cui il gestore sia costretto a rispondere entro limiti di tempo definiti, oltre all’obbligo di rendicontare gli interventi di ripristino e pulizia dei cassonetti; il conferimento dei sacchi di plastica e carta in contenitori condominiali o privati; il rispetto delle direttive del garante della privacy affinché il contenuto dei sacchetti non sia visibile dall’esterno; la rendicontazione pubblica sui contratti dei dipendenti delle ditte in subappalto; incremento delle penali per le situazioni di disservizio; infine, l’aggiunta di sanzioni al gestore per il mancato raggiungimento degli obiettivi periodici di riduzione dei rifiuti.