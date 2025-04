Rifiuti, l’assessore:: "Nessuna decisione sulla tariffa puntuale"

Sulla tariffa puntuale dei rifiuti "non sono state prese in merito decisioni definitive". Questa la sintesi che l’assessore all’Ambiente del Comune di Formigine Giorgia Lombardo (foto) oppone alle preoccupazioni e alle perplessità espresse dal capogruppo della lista civica ‘Formigine è tutti’ Simona Sarracino, che ieri ha annunciato un’interrogazione consiliare circa il possibile passaggio al nuovo sistema di calcolo della Tari già dal 2026.

"Nei giorni scorsi, come previsto, è semplicemente stata attivata la procedura di legge che richiede di comunicare formalmente l’avvio del percorso", scrive nella replica alle accuse l’assessore all’Ambiente Lombardo, aggiungendo come si tratti "di un formale passaggio obbligato per ottenere dal gestore e dal regolatore la condivisione dei dati tecnici relativi al servizio sul Comune e alla simulazione di impatto del passaggio".

Tra l’altro, evidenzia l’assessore di Formigine, le comunicazioni intercorse con il gestore si concludono "con la riserva da parte del Comune stesso di rinviare o modificare i tempi del passaggio. Sono attivi, in questo senso, i tavoli tecnici e quelli di confronto e analisi con gli altri comuni del distretto, per valutazioni sulle situazioni specifiche utili all’adozione della decisione finale".