Rifiuti, l’indagine: "Troppi abbandoni. Ma la responsabilità è pure di noi cittadini"

Il giudizio dei modenesi sulla raccolta dei rifiuti e sulla pulizia della città migliora, ma siamo ancora sotto la sufficienza. Solo si riduce la quota degli ultra scontenti. Mentre sui motivi per cui il sistema vive delle difficoltà spunta una sorpresa: se fino a due anni si dava la colpa per lo più a Hera e al Comune, cresce ora la quota di chi fa mea culpa, di chi attribuisce la responsabilità a un difetto di senso civico dei cittadini.

È quanto emerge dalla terza indagine di Federconsumatori in collaborazione con la Cgil: "Rispetto a due anni fa – ricorda il presidente dell’associazione Marzio Govoni assieme a Massimiliano Vigarani – registriamo un miglioramento significativo nelle valutazioni dei modenesi. Allo stesso tempo sono molte le contraddizioni: solo un cittadino su cinque, per esempio, esattamente come due anni fa, è soddisfatto del modello di raccolta dei rifiuti, anche dopo i cambiamenti intercorsi in diverse parti della città. Quello che è cambiato in modo importante è lo sgonfiamento dell’area dei super arrabbiati, che era il 49% due anni fa e oggi scende alla metà". Sale invece invece l’area dei critici ‘moderati’, cioè delle persone che esprimono valutazione negative, ma avanza anche delle proposte.

Nel dettaglio, in una scala da 1 a 10, dove per una serie di effetti la sufficienza inizia attorno a 5,5, il giudizio medio nel 2022 si era attestato su un buon 6,4, con i gravemente insoddisfatti al 14%. L’anno successivo il giudizio era crollato a 4, con i gravemente insoddisfatti al 56%. Nell’agosto-settembre 2025 risale a 5 con i gravemente insoddisfatti al 36%. Nonostante ciò, il 56% dei cittadini sostiene che la pulizia della città, negli ultimi due anni, è peggiorata. Nel 2023 questo dato era schizzato all’85%.

L’attuale indagine suddivide i cittadini in tre aree: i positivi, i critici e gli ultra-scontenti. A Modena gli ultrascontenti erano il 14% nel 2022, cresciuti nel 2023 in modo abnorme, raggiungendo il 49%. Ora questa quota si è dimezzata, scendendo al 24%, più vicini al 15-20%, ritenuta da Federconsumatori la soglia incomprimibile degli scontenti dei sistemi di raccolta in tutti i Comuni.

Gli altri sono finiti nella fascia intermedia, quella dei critici, che a questo punto si gonfia fino al 56%, quasi raddoppiando. Al contrario l’area dei positivi rimane inalterata al 20%, un dato che si ripete in molte parti dell’indagine. "Che in due anni nessun modenese si sia convinto del tutto della positività del nuovo modello – riflette Govoni – costringe a interrogarsi sulla lentezza dei cambiamenti adottati dalla giunta Mezzetti. Quella dei ’critici’ diventa così l’area di maggior interesse, ed è utile ascoltare la loro voce".

Ma cosa dicono precisamente? Di sicuro promuovono la trasformazione in corso, con l’eliminazione dei sacchi esposti in strada, ma soprattutto identificano le maggiori responsabilità in capo ai cittadini, "privi di spirito civico, colpevoli dell’abbandono dei rifiuti". Inoltre contestano la necessità di stoccare carta e plastica nella propria abitazione (incombenza che con l’arrivo di cassonetti e carrellati verrà progressivamente meno) e i frequenti guasti dei cassonetti a tessera. Inoltre con toni diversi esprimono dubbi "sull’effettiva utilità della raccolta differenziata, e dubitano che con la tariffa puntuale ci saranno benefici economici per gli utenti virtuosi".

Non può sfuggire che la somma delle aree degli ultra-scontenti e dei critici resta, come nel 2023, attorno all’80%, "ma non va sottovalutato l’importante spostamento interno. Una parte importante dei critici, quando le innovazioni oggi presenti in centro storico saranno estese all’intera città, potrebbero migrare nell’area dei ’positivi’".

Diversità i giudizi che si registrano tra i quartieri: "Il centro storico, che da tre mesi sperimenta modalità nuove, è ancora in transito nei giudizi. Non c’è quella quel cambiamento che poteva essere atteso. È il quartiere 2, quello con le maggiori criticità: musicisti, Crocetta, alcune frazioni. Lì il tema degli abbandoni, dei comportamenti scorretti dei cittadini è davvero molto forte".