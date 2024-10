"Rifiuti nei parchi, così non funziona"

"Vivo e frequento la zona di Modena Ovest e soprattutto il parco Amendola, dove mi piace trascorrere il mio tempo – spiega William Ansaloni –.

Purtroppo però le criticità non mancano anche nelle aree verdi". "Basta guardarsi intorno e la prima cosa che si nota è l’abbandono di materiali troppo voluminosi per essere buttati nei raccoglitori del parco. Rifiuti che alcuni incivili buttano persino direttamente nel laghetto – continua il cittadino –. Questo è un dispiacere per chi si gode o attraversa la zona. Comportamenti di questo genere allontanano infatti anche le persone che frequentano da anni queste aree verdi. Così non va".

Testi a cura di Francesco Lolli