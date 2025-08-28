Rifiuti nel Sentiero del tempo. Denunciato un imprenditore edile

Questa volta chi ha abbandonato un consistente quantitativo di rifiuti è stato "beccato" e denunciato dalla polizia locale. È successo a San Cesario, in zona Panaro – Sentiero del Tempo. Da qui, vista la situazione, è stata avviata un’indagine che ha permesso di individuare e denunciare gli autori del gesto. A darne notizia è stata la stessa amministrazione comunale, che riferisce tra l’altro: "Fondamentali sono state le segnalazioni di alcuni cittadini, che hanno prontamente segnalato l’accaduto al Comune". Il sindaco, Francesco Zuffi, aggiunge: "Ringrazio la nostra polizia locale per l’impegno e la professionalità dimostrati in questa operazione. Episodi come l’abbandono di rifiuti rappresentano un grave atto di inciviltà". Tutto è cominciato, come riferito sempre dal Comune, nella mattinata del 23 giugno scorso. A seguito della segnalazione di un cittadino, una pattuglia della polizia locale di San Cesario è intervenuta in via Pioppe. Gli agenti hanno rinvenuto 21 sacchi neri contenenti materiale edile e rifiuti domestici in stato di decomposizione, oltre a 8 bidoni di vernice. Rifiuti sotto sequestro e acquisite le testimonianze e immagini della videosorveglianza privata. È stato quindi possibile individuare, in un comune limitrofo, un autocarro con caratteristiche compatibili con quello ripreso in occasione dell’abbandono. La polizia locale di San Cesario ha denunciato il titolare della ditta intestataria del veicolo.

Marco Pederzoli