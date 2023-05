Rifiuti, nervi tesi nelle stanze dei bottoni

Davide Miserendino

Rifiuti: in città non si parla d’altro. E finché i sacchetti del pattume resteranno in bella vista in pieno giorno le cose non cambieranno. La situazione è molto tesa anche nelle stanze dei bottoni, e ci sono ’spie d’allarme’ evidenti. La prima: in consiglio comunale il Pd arriva a ipotizzare sanzioni a carico di Hera (un inedito). La seconda: il flash mob di ieri davanti alla multiutility è stato organizzato dalle forze ambientaliste, che di certo non hanno pregiudizi verso il porta a porta. Una cosa va messa in chiaro: questa città ha bisogno di fare un grosso passo in avanti sul fronte della differenziata, oggi ferma a livelli inaccettabili (60%). E’ lì che dobbiamo andare, ma la politica ci porti al traguardo in modo dignitoso.