Rifiuti, nuova raccolta nel mirino: "Cassonetti spostati come Lego. Il Comune sta improvvisando"

"Basta a giocare con cassonetti come fossero mattoncini Lego e trattare la città come un Monopoli. L’improvvisazione del comune è già costata milioni ed è senza bussola". Il giudizio è di Pier Giulio Giacobazzi, capogruppo Forza Italia Modena e coordinatore provinciale a proposito della trasformazione della raccolta in corso. "Un dato su tutti che rende Modena modello di improvvisazione e confusione: a tre anni dall’introduzione del nuovo sistema di raccolta rifiuti, la città si ritrova ancora al punto di partenza. Dopo aver speso oltre quattro milioni di euro per passare a un porta a porta a macchia di leopardo e senza tariffa puntuale, si torna indietro, con l’ennesima inversione di marcia e senza spiegare nulla ai cittadini. Ulteriore passaggio frutto dell’improvvisazione di una amministrazione che continua a navigare a vista e a non confrontarsi con la città, immemore anche del programma elettorale che prevedeva ben altro e facendo perdere milioni di euro".

Più che nel ritardo della fase due, prosegue Giacobazzi, "confermato anche dal sindaco, non si capisce quale sia la direzione presa. Basta improvvisazioni, basta gettare denaro pubblico. Anche in questa nuova fase non c’è stato, a quanto risulta, nessun confronto preliminare con i quartieri e con le comunità. Se non a cose fatte".

Come gruppo consiliare Forza Italia, chiede alla giunta "un cambio di passo immediato: basta giochi, serve una strategia chiara, condivisa con i cittadini e duratura. Non si può continuare a chiedere pazienza ai modenesi mentre si cambia idea ogni stagione. La città merita rispetto, programmazione e trasparenza".

Sempre in tema rifiuti interviene la consigliera di Modena per Modena Maria Grazia Modena, che si sofferma sulla Tariffa puntuale: "Purtroppo la Tariffa che l’assessore Molinari ci sta propinando, dopo un ’grande’ lavoro di un anno, di puntuale ha solo i conferimenti in più che costano 1,65 euro ogni 30 litri. È rimasto il calcolo dei metri quadrati nella quota fissa che addossa i costi generali di pulizia e spazzamento totalmente a carico di chi paga. Ma è purtroppo dimostrato che la maggior parte delle persone che gettano i rifiuti appena possono e dovunque sono la maggioranza di chi non ha la Carta smeraldo".

Per fare il vero salto di qualità, secondo Modena, "occorreva copiare da chi la raccolta differenziata porta a porta la fa da anni ed è vicino a noi come Forlì e i comuni limitrofi, Carpi e i comuni limitrofi che raggiungono percentuali costantemente superiori al 90% di differenziata e di riciclo. Purtroppo l’assessore all’Ambiente non ha avuto il coraggio di chiedere e capire il metodo Aimag. Ed Hera, per non correre rischi, si è data da fare per avere il controllo di Aimag che gestisce la raccolta differenziata nella Bassa, ottenendo sempre premi come azienda modello per la gestione dei rifiuti".