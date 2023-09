Rifiuti, più raccolta nei condomini: "Aumento dei ritiri nelle zone critiche"

Estensione della raccolta rifuti nelle aree dei cortili e aumento dei ritiri nelle zone più critiche della città. Sono allo studio alcuni miglioramenti del servizio. ad annunciarlo è stata ieri l’assessora Alessandra Filippi in Consiglio comunale rispondendo all’interrogazione del capogruppo del Pd Antonio Carpentieri. "Sono stati attivati temporaneamente anche servizi dedicati al recupero dei sacchi azzurri e gialli esposti nelle giornate sbagliate, mentre si sta lavorando alla definizione di ulteriori miglioramenti del servizio sulla base dei suggerimenti raccolti dai cittadini e dei sondaggi realizzati da organizzazioni di consumatori".

Gli ambiti d’intervento riguarderanno, ha specificato l’assessora, "l’estensione della possibilità di raccolta condominiale in aree cortilive private per i condomini numerosi o con presenza di piccoli alloggi (realizzando anche opere di contenimento su suolo pubblico), la sperimentazione di carrellati delle utenze non domestiche del centro storico, un’implementazione della frequenza di raccolta per determinate utenze oppure in alcune zone della città". Nel frattempo, nei prossimi giorni, si attiva in alcune aree dove sono state registrate particolari criticità, una serie di interventi specifici "con la presenza in contemporanea di più figure (dai tecnici di Hera ai tutor, fino ai referenti di quartiere) con l’obiettivo di perfezionare il servizio, zona per zona, attraverso l’ascolto e il dialogo con i cittadini, con un ulteriore attività di informazione e di sensibilizzazione".

Intanto l’assessora ha aggiornato il dato sulla raccolta. "Simao 75,5 per cento ed è in crescita. Mentre è in calo, come chiede la Regione, la quantità complessiva dei rifiuti: meno 4,1 per cento da gennaio ad agosto che corrisponde a 3 mila tonnellate. Rimane costante la produzione di carta, plastica e vetro (ma cresce la quota che può effettivamente essere riciclata) ed è calata la produzione di indifferenziata (meno 28,8 per cento, 9.128 tonnellate) a favore dell’aumento del 78,2 per cento di organico (3.391 tonnellate)". "Da giugno – ha aggiunto Filippi – sono operativi gli spazzini di quartiere, dalle 5 alle 24, anche nei giorni festivi, con funzioni di controllo e pulizia di tutte le postazioni di contenitori stradali, monitoraggio delle raccolte e degli svuotamenti".