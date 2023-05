Rifiuti, porta a porta anche a Maranello

Ci siamo. Dopo Fiorano, che cominciò a gennaio, e Sassuolo – dove il nuovo sistema è in vigore da marzo – tocca a Maranello, da domani, fare i conti con il ‘porta a porta’. "Lunedì 22 maggio – scrive Hera – partirà la raccolta ’porta a porta’ di carta e plastica nella prima zona della città, che fa parte dell’area con calendario rosso, per un totale di circa 3.000 utenze coinvolte". Indicativamente, le vie interessate sono quella a sud dell’asse via Claudia – via Vignola, con esclusione delle zone industriali, quelle delimitate a ovest dalla rotonda via Crispi-via Gazzotti e ad est da via Martinella mentre a nord dell’asse, saranno interessate le utenze fino alle vie Costituzione, Vittorio Veneto e Zozi, delimitate a est da viale della Resistenza. Da qui a metà giugno sarà poi la volta dell’avvio di ulteriori zone, che porteranno, entro fine giugno, all’estensione della raccolta domiciliare di carta e plastica in tutte le zone del comune ad alta densità abitativa. Le polemiche che hanno accompagnato l’adozione del nuovo sistema a Fiorano e Sassuolo sono note, da qui le indicazioni del caso per le utenze di Maranello: "Sarà sufficiente – fa sapere Hera – seguire il calendario consegnato alle utenze con il kit della nuova differenziata. Da lunedì 22 la raccolta di plastica e metalli è prevista ogni lunedì mattina. Dunque, il sacco giallo contenente quel materiale dovrà essere esposto fuori dal proprio civico, su pubblica via, la sera precedente. Martedì sarà la volta di carta e cartone. In questo caso, il sacco azzurro con quei rifiuti andrà esposto secondo le medesime modalità lunedì 22 sera". Per chiarimenti si può fare riferimento alle ‘Case Smeraldo’ che Hera ha allestito in via Cappella 119 e via Claudia 56 che resteranno aperte fino a domenica prossima, sempre attivi l’app ’Il Rifiutologo’ e il sito www.gruppohera.it.