Rifiuti porta a porta, arrivano i tutor Squadre antiabbandoni raddoppiate

Rendere il servizio più efficace e, al contempo, presidiare al meglio gli aspetti relativi a decoro e igiene. Questi gli obiettivi del protocollo condiviso da Comune di Sassuolo ed Hera insieme a Coop. Brodolini e Consorzio Stabile Ecobi, attraverso il quale si prova ad arginare le numerose criticità legate all’adozione del porta a porta.

A tre mesi dall’introduzione del nuovo sistema – prima in tre quartieri che fecero da ‘apripista’, oggi il modello è esteso a tutto il territorio sassolese – e dopo le polemiche politiche, la Giunta corre ai ripari. E concorda, con Hera, una serie di misure la cui efficacia sarà oggetto di verifica da qui alle prossime settimane: in primo luogo l’Amministrazione ha ottenuto l’anticipo – alle 5 del mattino, secondo quanto appreso dalla discussione consiliare di una decina di giorni fa – dei servizi di raccolta, con l’obiettivo di liberare il più presto possibile strade e marciapiedi dai sacchi. In seconda battuta, ecco i ‘tutor’, ovvero tre operatori incaricati di verificare le errate esposizioni di sacchi gialli e azzurri e, tramite il codice posto sugli stessi, risalire alle utenze interessate per fornire le corrette istruzioni sulle modalità di esposizione.

"Queste figure – fa sapere l’Amministrazione – avranno anche una funzione informativa verso i cittadini". Ma non è finita qui. Le criticità legate al nuovo sistema si saldano infatti all’inciviltà di quanti al ‘porta a porta’ non si rassegnano e sono protagonisti di abbandoni ‘selvaggi’. Ora è annunciato il giro di vite. Da una parte le squadre antiabbandono, incaricate di raccogliere i rifiuti impropriamente lasciati al di fuori dei contenitori, salgono da 2 a 4 unità, dall’altra Polizia Locale e accertatori Hera potenzieranno le loro attività, che peraltro hanno già ‘fruttato’, in tre mesi, un migliaio di contravvenzioni. Spetterà ai vigili e ad Hera implementare monitoraggio, accertamento e sanzionamento di quelli che sono veri e propri reati ambientali che verranno perseguiti anche da un ulteriore atto regolamento in corso di preparazione.

Sarà, infatti, obbligatoria l’esposizione dei sacchi di cartacartone e plasticalattine solo la sera prima del giorno di raccolta, fra le 20 e la mezzanotte, con alcune "deroghe" per le attività che chiudono prima delle 20.

