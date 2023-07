Rifiuti, sacchi esposti solo dalle 20 "Differenziata già salita del 10%"

di Gianpaolo Annese

"Un signore si è presentato con il secchio con dentro i rifiuti. Mi ha chiesto come doveva fare e gli ho spiegato che doveva tornare a casa, mettere tutto in un sacchetto, infilarlo nella indifferenziata e premere il pedale per chiudere il cassonetto". Tutor della raccolta differenziata in azione: la squadra aumenta di numero, da 26 diventeranno presto 36, con la missione di aiutare i cittadini nell’uso della Carta Smeraldo, fornire informazioni e segnalare criticità nel quartiere 2. Modena Est, Musicisti, Sacca, Crocetta e zone adiacenti sono state le ultime aree della città a partire con i nuovi servizi e, dunque, la chiusura dei contenitori Smarty partirà nei prossimi giorni, con la conseguente necessità di forte supporto ai residenti, anche in considerazione della densità abitativa dell’area (schede informative scritte anche in cinese, arabo e in lingua urdu).

Nell’annunciarlo assieme a Hera l’assessore all’Ambiente Alessandra Filippi ha fatto il punto sui primi risultati della raccolta e sulle misure in arrivo: "Nel primo trimestre di quest’anno, quando la città non era ancora del tutto trasformata, abbiamo già raggiunto il 10 per cento in più sullo stesso periodo del 2022. In attesa dell’aggiornamento di giugno, possiamo dire che a Modena la differenziata a marzo era salita al 67,7%. Contiamo che con questo ritmo l’obiettivo del 79% entro il 2027 lo potremo raggiungere già entro dicembre di quest’anno".

Quanto alle prossime indicazioni per migliorare il sistema l’assessore conferma l’uscita, a breve, dell’ordinanza che regola gli orari di esposizione, dalle 20 alle 24, e sottolinea come siano allo studio recinti chiusi da posizionare nelle zone dove il volume dei sacchi è oltre la media. In corso anche la trattativa sulla possibilità di anticipare dalle 5 alle 4 del mattino l’ora del ritiro per ridurre il più possibile nelle ore diurne l’esposizione dei sacchi.

Tornando ai tutor, gli angeli custodi della raccolta si fanno vedere soprattutto dove c’è più bisogno: "Ci sono zone critiche con un alto numero di abbandoni – spiega Fabia Ferrioli, responsabile Servizi ambientali di Hera – in alcuni casi abbiamo previsto una presenza costante, una figura a cui chiedere consigli ma che funga anche da deterrente per eliminare il fenomeno degli abbandoni. In generale circolano a rotazione monitorando tutte le batterie nei quartieri 1, 2 e 3, dove il cambiamento è ancora in atto".

Da quando è stata introdotta la figura dei tutor sono stati, riferiscono da Hera, "oltre 4mila i cittadini incontrati in un mese. Hanno un ruolo chiave nel momento in cui inizia a funzionare la Carta Smeraldo". Per esempio nel quartiere 2 a breve terminerà il libero accesso ai cassonetti e occorrerà dare istruzioni ai cittadini sul funzionamento. Non mancano peraltro sacche di malcontento. La signora Nunzia Manicardi per esempio rimarca come "si formino delle aree di discarica di fronte ad alcuni condomini della zona perché alcuni palazzi non hanno lo spazio di smaltimento dedicato e vengono a depositare i rifiuti in questi punti comuni, una decina per tutto l’intero quartiere: questo vuol dire che se io abito a ridosso di queste aree mi ritroverò davanti a casa il conferimento dei rifiuti di chi abita in fondo alla strada perché non ha più il cassonetto". Segnalati inoltre, sempre in zona Musicisti, casi in cui i ’carrellati’ riservati agli esercizi commerciali o ai condomini che non hanno sufficiente spazio di esposizione di erodano spazi per i parcheggi già risicati nel quartiere.