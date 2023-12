Rifiuti, situazione critica nel quartiere Musicisti

Ormai è diventanta la triste e vergognosa normalità. In via Mascagni, angolo via Puccini (nel cuore del quartiere Musicisti) ad ogni ora del giorno e della notte la situazione è quella che potete vedere nella fotografia a lato: cumuli di rifiuti di ogni tipologia buttati a terra, cassonetti a volte vandalizzati, quasi sempre non funzionanti (perché bloccati da conferimenti errati), contenitori dell’organico rotti. Una vera e propria vergogna di cui i cittadini che invece rispettano le regole sono davvero stanchi. Una discarica a cielo aperto a due passi dal centro. Molti nella zona (e se ne vantano pure) non hanno mai avuto la carta Smeraldo e si guardano bene dal mettersi in regola perché dovrebbero pagare la Tari. Questo non stupisce, anche se indigna. Stupisce invece (e molto) che Hera e il Comune, che questa situazione la conoscono molto bene anche per le decine e decine di segnalazioni che ricevono sul Rifiutologo e con altri canali, non si decidano a risolvere davvero il problema. Questo forse è ancora più grave. Perrché, chi rispetta le regole è davvero molto stanco di subire tutto questo.

b.m.