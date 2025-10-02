"Rifiuti, sono ancora troppi gli abbandoni"

Sistema della raccolta rifiuti creato in maniera poco condivisa e problema dell’abbandono dei rifiuti ancora molto sentito. E’ quanto emerge dall’indagine di Federconsumatori svolta a Pavullo proprio sulla pulizia della città e sul servizio di raccolta rifiuti.

Il sondaggio è stato condotto in autonomia da Federconsumatori Modena, in collaborazione con la CGIL di Pavullo e Fondazione Isscon. "Per prima cosa – si legge nel rapporto – va detto che Pavullo, grazie alle innovazioni nella raccolta rifiuti introdotte all’inizio del 2024, ha raggiunto una incidenza del 79,2% nella raccolta differenziata, contro il 50,8% del 2023. Per Pavullo si tratta di un dato inferiore di 5 punti rispetto alla media provinciale, ma pur sempre superiore ai numeri della Città di Modena, mentre è il secondo Comune nel Frignano dopo Montecreto (84,1%). Sul fronte della produzione di rifiuti indifferenziati si è registrato nel 2024 un dato di 136 kg per abitante, decisamente più elevato della media provinciale di 100 kg, ma lontanissimo dai 332 kg prodotti nel 2023, prima dell’introduzione delle nuove modalità. Sono stati 228 i residenti a Pavullo che hanno risposto al nostro questionario; numeri elevati per le dimensioni della Città.

Nelle trenta pagine del nostro Report, in tutte le sue parti, esce con chiarezza il primo problema di Pavullo. I cambiamenti adottati quasi due anni fa, in un territorio così delicato, rendevano indispensabile un coinvolgimento largo, un vero e proprio “Progetto di Comunità” attorno alla indispensabile riduzione della produzione di rifiuti, raramente nel passato oggetto di attenzione generale. Gli obblighi normativi, i cambiamenti, non sono stati accompagnati da una sufficiente formazione ed informazione ai cittadini, una parte consistente dei quali chiede a gran voce l’impossibile ritorno ai cassonetti aperti, ed il difficile superamento di oblò e feritoie per il conferimento di carta e plastica.

I cittadini chiedono cambiamenti anche su altri fronti: vengono segnalati la scarsa efficienza del sistema a tessera, le frequenti rotture, i limiti nella frequenza degli svuotamenti, la scarsità di cestini, la poco frequente igienizzazione dei cassonetti. Su tutto emerge però l’elemento della crescita dell’abbandono dei rifiuti, denunciato dalla grandissima parte dei rispondenti come emblematico del degrado del territorio pavullese; non a caso nella graduatoria delle responsabilità di questo stato di cose, per la prima volta nelle nostre indagini, troviamo l’assenza di senso civico dei cittadini, che porta al secondo posto, alla pari, le pur consistenti responsabilità di Gestore e Comune. La richiesta di un vero e proprio progetto di controllo dei comportamenti scorretti e di implementazione delle sanzioni, è pressoché generale".