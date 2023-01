"Rifiuti, sul porta a porta Pd imbarazzante"

"Sul porta a porta in centro la retromarcia del Partito democratico dimostra che i seri dubbi segnalati da Fratelli d’Italia non erano altro che la fotografia reale delle perplessità dei modenesi. Raccolte tramite le migliaia di firme sottoscritte a evidenza della profonda contrarietà a questa modalità targata Pd".

Sono le parole di Luca Negrini, presidente cittadino di Fratelli d’Italia. "E’ evidente – attacca il meloniano – il totale distacco dell’amministrazione da quella che è la reale quotidianità dei modenesi. Con buona pace del segretario del Pd Federica Venturelli e delle sue dichiarazioni puntualmente goffe e fuori luogo. Vigileremo sul reale cambio di rotta pronti a scendere in piazza – continua Negrini – qualora l’amministrazione decida nuovamente di procedere con scelte figlie solo della miopia politica che contraddistingue la sinistra modenese".

Sulla vicenda è intervenuto anche Ferdinando Pulitanó, presidente provinciale di Fratelli d’Italia: "Siamo contenti dell’annuncio dell’assessore Filippi che sa tanto di retromarcia del progetto della raccolta differenziata porta a porta integrale in centro storico. Fratelli d’Italia ha sin da subito cercato di stigmatizzare con forza il modello di raccolta differenziata dei rifiuti pensato dal Partito democratico, soprattutto in centro storico: abbiamo raccolto migliaia di firme di modenesi, ricevuto centinaia di segnalazioni e abbiamo anche avanzato in consiglio comunale delle proposte di buon senso, inizialmente irrise da diversi esponenti del Partito democratico che evidentemente sono accecati da una ideologia talebana. A questo punto – continua Pulitanò – ci viene da sorridere pensando alle parole del responsabile ambiente Pd città di Modena Diego Lenzini che ha accusato Fratelli d’Italia di sproloquiare a caso. Siamo contenti di questo passo indietro annunciato dall’assessore, ma vigileremo affinché dalle parole seguano i fatti: Fratelli d’Italia non ha mai condiviso questa scellerata decisione del Comune di trasformare il centro storico in una discarica a cielo aperto", conclude il presidente provinciale del partito di Giorgia Meloni.