Rifiuti, task force contro i furbetti. Arriva il ’Nucleo ambientale’

Rispetto delle regole, del decoro e, soprattutto, dell’ambiente. È iniziato oggi la lavoro del nuovo "Nucleo ambientale" della Polizia Locale di Sassuolo che, in collaborazione con le Gel, le Guardie ecologiche di Legambiente, ha il compito di controllare gli abbandoni di rifiuti identificando i trasgressori e risalendo, in questo modo, anche a chi non ha una posizione Tari. Il promesso ‘giro di vite’ nei confronti sia degli ‘evasori’ che dei ‘furbetti’ che riducono la città una discarica e sono costante oggetto di doglianze social, annunciato da tempo, prende così forma compiuta.

"Abbiamo fortemente voluto questo nuovo nucleo – sottolinea il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – per una questione di decoro e di rispetto, ma soprattutto di equità. Spesso, infatti, chi abbandona rifiuti per strada lo fa perché non ha una posizione Tari, non risulta nell’elenco e, quindi, non paga la tariffa a differenza della quasi totalità dei sassolesi". Grazie alla collaborazione tra Polizia Locale e Gel, invece, "chi abbandona i rifiuti per strada – aggiunge il primo cittadino - verrà identificato e la sua posizione verrà controllata sia dall’ufficio ambiente che dall’ufficio tributi. Maggior decoro per la città e maggior equità per tutti: questo è lo scopo del servizio che abbiamo inaugurato con l’uscita di oggi". In base alle segnalazioni ricevute, il nuovo nucleo di Polizia Ambientale controllerà gli abbandoni cercando indicazioni utili per individuare i trasgressori che, oltre alla sanzione, saranno chiamati eventualmente a regolarizzare la loro posizione Tari.

s.f.