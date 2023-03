"Rifiuti, usiamo i cassonetti fino all’ultimo"

"Io non ho ancora cominciato, nel senso che domenica sera, ovvero il giorno prima del via, ho portato via carta e plastica nei cassonetti che c’erano già. Vedremo come butta la settimana prossima". "In molte zone ci sono ancora i cassonetti vecchi, quindi finora ho utilizzato quelli. Per me il porta a porta comincia la settimana prossima". Voci da San Michele, avamposto sassolese del nuovo sistema di raccolta rifiuti porta a porta misto sui quali i reali effetti, tuttavia, si avranno solo tra qualche giorno.

Lunedi il via, oggi ritiro della carta ma, fanno sapere diversi residenti, "finchè ci sono i vecchi cassonetti usiamo quelli". Dopo si vedrà, perché prima di capire l’impatto occorrerà completare la rimozione dei cassonetti ‘vecchi’, ancora tutti al loro posto, ad esempio, in zona Musicisti (altro quartiere interessato) mentre a San Michele la rimozione è stata perfezionata ieri. C’è attesa, insomma, pari forse solo allo scetticismo, e intanto il mondo dei social fibrilla, ma c’è anche un’attenzione che incoraggia. Il secondo incontro pubblico organizzato da Hera per istruire l’utenza – martedi sera al polo scolastico – ha visto la sala gremita: tra il pubblico anche l’assessore all’ambiente Ugo Liberi ed il vicesindaco Alessandro Lucenti, che registra da una parte "grande disponibilità da parte di Hera nel chiarire i tanti dubbi della cittadinanza", dall’altra non nasconde qualche perplessità in ordine "ad un sistema che cambierà le abitudini di tutti e cui contiamo ci si possa adattare in fretta in modo da limitare l’impatto sul territorio. Servirà impegno da parte di ognuno,e anche come Amministrazione cercheremo di tenere la situazione la più monitorata possibile". Perché di fatto, siamo appena all’inizio: oltre a San Michele e alla zona dei Musicisti, il nuovo sistema è entrato in vigore al Parco, ma parliamo di quartieri residenziali, di abitazioni e cortili spaziosi, mentre il ‘nodo’ saranno i quartieri più densamente abitati, tipo Borgo Venezia, Rometta Alta e Pontenuovo che ‘cominciano’ il prossimo 27 marzo. Intanto però i social bollono, ed in diversi segnalano movimenti ‘sospetti’ attorno ai cassonetti delle zone dove le ‘batterie’ sono ancora quelle pre porta a porta. "Arrivano in macchina, aprono il baule e conferiscono i loro ‘sacchetti’ nei nostri cassonetti, con il risultato di riempirli più del solito", si legge: il porta a porta è appena cominciato, le polemiche di questo passo andranno avanti, invece, ancora a lungo.

Stefano Fogliani