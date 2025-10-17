Rifiuti, Verdi in subbuglio. Sindaco sotto accusa: "Il ritorno dei cassonetti?. Una resa al populismo"

Mondo ambientalista in fibrillazione per il ritorno dei cassonetti. Sia i Verdi, sostenitori della maggioranza politica, che Legambiente, alzano il tiro contro la reintroduzione dei bidoni della carta e della plastica, che da mercoledì sono anche in zona Musicisti. Nel mirino finisce non tanto l’assessore Vittorio Molinari, espressione proprio di quel mondo ecologista che oggi brontola, ma direttamente il sindaco Massimo Mezzetti, ritenuto evidentemente colui che ha imposto a tutti la ’restaurazione’.

"Il ritorno ai cassonetti è l’esempio di come si possa sbagliare credendo di far bene", è la premessa lapidaria di Paola Aime, portavoce di Europa Verde Modena. "Fare contenti i cittadini è la mission di un bravo sindaco, farlo salvaguardando la visione del futuro oltre i tempi del proprio mandato è il limite di tanti primi cittadini. Il servizio di raccolta porta a porta, partito in poco tempo e con evidenti criticità, ha però portato forti risultati positivi, che rappresentano nei numeri l’efficacia del sistema porta a porta: incremento della raccolta differenziata, riduzione dei rifiuti smaltiti, miglioramento della qualità della raccolta, riduzione dell’evasione, equità con la tariffa puntuale". Se questo è il risultato, continua Aime, "si doveva proseguire in questa direzione, posizionando carrellati condominiali ovunque possibile, non solo per carta e plastica ma per tutte le frazioni di rifiuto. Del resto è quello che viene fatto in Lombardia, Piemonte e Veneto, con risultati positivi evidenti".

Al sindaco "ribadiamo quello che abbiamo già detto in diversi incontri: bisogna insistere sulla domiciliarizzazione della raccolta, inserendo cassonetti solo nelle situazioni residuali. Se ci troveremo ad avere più del 50% di popolazione servita da cassonetti stradali il segnale invece sarà di una resa populista ad un principio ben preciso: la gestione corretta dei rifiuti passa da una forte responsabilizzazione di chi li produce, anticamera dell’applicazione di una vera tariffa puntuale, equa e proporzionale ai rifiuti prodotti". In conclusione Aime fa presente che "sul ritorno ai cassonetti, oggi Europa Verde dà una insufficienza netta e resta in vigile attesa per vedere come evolveranno i dati sulla raccolta differenziata che erano notevolmente aumentati con il porta a porta".

In scia Daniele La Cecilia, presidente di Legambiente Modena: "Si sta mascherando con l’obiettivo del decoro una scelta poco coraggiosa che porterà inevitabilmente a una diminuzione della qualità della raccolta differenziata". C’è un tema ben più grande di quello del decoro, fanno notare gli ambientalisti: "La diminuzione della qualità si associa al rischio di minori ricavi derivanti dalla remunerazione dei rifiuti differenziati: tradotto in parole povere, se i rifiuti vengono differenziati bene hanno un valore che viene poi riconosciuto a chi li raccoglie e, di conseguenza, alle utenze attraverso la tariffa; se invece la qualità delle raccolte è bassa, i ricavi sono minori e i costi per il servizio di gestione dei rifiuti aumentano. È risaputo che i cassonetti inducono gli utenti del servizio a differenziare meno attentamente, anche perché consentono conferimenti errati in modo totalmente incontrollato: anche in presenza di una calotta elettronica, chi controlla che il sacchetto gettato nel cassonetto della plastica contenga solo plastica e non rifiuti indifferenziati?".

Per quanto "i cattivi comportamenti siano responsabilità di una minoranza, bastano poche impurità per compromettere il valore del rifiuto. La raccolta porta a porta nasce proprio con l’obiettivo di arginare i cattivi comportamenti attraverso la possibilità di controllare i singoli conferimenti".