Rifiuti, verso il nuovo piano : "Sacchetti più piccoli per carta e plastica"

Cassonetti anche per carta e plastica, ma con una ’bocca ridotta’: per sacchetti da 30 litri o al massimo da 60-70. Non comunque quelli attuali da 110 litri.

È uno dei particolari emersi nel corso della Commissione sui rifiuti di ieri pomeriggio nella quale l’assessore all’Ambiente Vittorio Molinari ha risposto alle domande dei consiglieri. Confermata l’indiscrezione inoltre sui cassonetti nei viali intorno al centro storico (non all’interno): saranno 30 coppie per carta e plastica, disponibili per chiunque abbia la card. Mentre l’intenzione, nel perimetro urbano, è di piazzare le batterie di cassonetti completa a non più di 200 metri da ogni abitazione. Ma solo dopo che sarà verificata l’efficacia dei carrellati.

Meno certe invece le cifre sui costi della nuova raccolta. "In questo momento – ha detto Molinari – non siamo in grado di formulare una cifra per le eventuali spese aggiuntive". Le ipotesi "sono alla verifica di Atersir, che è l’ente appaltante che li determina sulla base dei valori di gara". Anche sui cassonetti Molinari ha spiegato che "a oggi è impossibile formulare un numero: i cassonetti saranno quelli che risulteranno come unica soluzione al netto dei carrellati posti all’interno delle proprietà o all’esterno delle abitazioni".

Dalla Commissione scorsa era circolato il numero di 2.500, ma si tratta del tetto massimo possibile (la somma dei cassonetti di carta e plastica) che potrebbe essere ospitato nelle piazzole esistenti, non del numero effettivo. Anche sui carrellati per le utenze non domestiche, "che possono avere a loro volta dimensioni diverse", l’assessore ha riferito che il numero "viene deciso sulla base della quantità di rifiuto prodotto: confidiamo che con l’aumento delle frequenze dei ritiri numero e dimensioni diminuiranno".

Ieri Fratelli d’Italia aveva posto l’accento sul destino dell’inceneritore. "L’attività dell’inceneritore – ha sottolineato Molinari – non dipende necessariamente dalla riduzione dei rifiuti indifferenziati del Comune: dipende dalla Regione che pianifica sulla base delle esigenze regionali, delle caratteristiche e, in particolare per le chiusure di tali impianti, sulla loro obsolescenza, i costi di ammodernamento e l’adeguatezza alla normativa". Nei prossimi mesi, ha annunciato l’assessore, "approfondiremo la regolamentazione, il suo effettivo utilizzo, performance, prospettive", fino "ad arrivare anche a una visita". Sul fronte tariffazione puntuale, confermata la partenza per il 2025 ma con il congelamento della bolletta di conguaglio. La partenza effettiva sarà nel 2026. "Ai primi di gennaio, forniremo alla Commissione ulteriori dettagli sulla Tariffazione puntuale che verranno comunicati anche ai cittadini e alle imprese".

A rivolgere le domande all’assessore sono stati tra gli altri i consiglieri Fabio Poggi, Diego Lenzini del Partito democratico, Paolo Barani di Fd’I, Maria Grazia Modena di Modena per Modena, Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia, Giovanni Bertoldi della Lega: "Raccomandiamo cassonetti più robusti, perché quelli che ci sono ora sono estremamente delicati". È necessario poi procedere "a una maggiore identificazione di quei cittadini che non hanno ritirato la carta smeraldo, perché sono quelli che creano degrado".