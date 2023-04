Rifiuti zero, in regione vince San Prospero

San Prospero premiato come il comune dell’Emilia-Romagna ad essersi maggiormente distinto nel 2021 nella raccolta rifiuti, aggiudicandosi il primo posto (ex-aequo) della 9° Edizione del Premio "Sotto il muro dei 100 kg: comuni verso rifiuti zero". Ma, oltre San Prospero, si sono segnalati anche San Possidonio, secondo classificato, Medolla, terzo classificato, e Camposanto, Cavezzo, Concordia, San Felice, e altri 12 che hanno raggiunto il prestigioso traguardo dal grande significato ambientale e della sostenibilità, anticipando di molti anni le soglie fissate dal Patto regionale per il Lavoro e per il Clima dell’Emilia-Romagna che ha posto l’asticella dei 110 kg per abitante al 2030. Mirandola, poi, è risultato il primo comune in regione nella fascia compressa tra 15mila e 100mila abitanti. Aimag, l’azienda multiservizi della Bassa e del carpigiano, dal canto suo, è prima pari merito tra i gestori con 112-113 kg di rifiuti non riciclati in media per l’intero bacino. Questo premio, promosso e organizzato dalla Rete Rifiuti Zero e dai Comuni Rifiuti Zero Emilia-Romagna, vuole essere soprattutto un riconoscimento a quei comuni che hanno ridotto i rifiuti non riciclati, derivanti dalla somma di indifferenziato e scarti della raccolta differenziata, e che costituiscono, quindi, reali sprechi delle risorse.

Ebbene, in base a questa classifica, San Prospero nel 2021 si è distinta producendo appena 60 kganno di scarti non riciclabili, San Possidonio 79, Medolla 78, Cavezzo 81, Camposanto 82. Tutti i comuni della Bassa, aderenti ad Aimag, appartengono a questa classifica virtuosa, che è frutto di una impostazione nella gestione rifiuti attraverso una raccolta porta a porta spinta e a una rigorosa tariffazione puntuale che induce gli utenti a rendere il massimo nel dividere e riciclare sia in quantità che qualità. Questo consente ad Aimag di presentare basse produzioni pro capite di indifferenziato, ma anche raccolte differenziate quasi "pure" che producono ridotti scarti, a differenza dei gestori che fanno la raccolta stradale. Questo fa dire a Natale Belosi della Rete Rifiuti Zero Emilia-Romagna che "solo la raccolta porta a porta con tariffa puntuale permette di contenere la produzione di scarti e di raggiungere mediamente l’obiettivo di legge di stare sotto i 150 kg di non riciclato per abitante". Ma, la cosa più clamorosa in termini di misurazione della efficienza del servizio raccolta rifiuti è che "viene confermato – ha sostenuto Belosi – quanto detto nel libro bianco del garante della concorrenza che le gestioni con bacini attorno ai 200mila abitanti hanno le migliori economie di scala e costi inferiori (- 15% in media) rispetto ai grandi gestori come Hera e Iren".

Alberto Greco