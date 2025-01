Riflessioni, letture e concerto finale

Le cerimonie per il Giorno della Memoria, si aprono oggi alle 9 nella sede centrale di UniMoRe, in via Università 4, con la deposizione delle corone di alloro presso la lapide che ricorda i docenti e gli studenti perseguitati a causa delle leggi razziali. Alle 11, nella chiesa di San Carlo, inizia invece la consegna delle Medaglie d’onore ai discendenti degli ex internati nei lager.

Il programma prosegue nel pomeriggio al Teatro Storchi con un doppio appuntamento dedicato a Primo Levi: alle 17.30, nel Ridotto del Teatro, l’incontro ’Parlare con i tedeschi. Primo Levi e un dialogo necessario’, a cura di Fausto Ciuffi, di Fondazione Villa Emma. Alle 19, Valter Malosti, con Danilo Nigrelli, porta in scena ’L’ora del colloquio’ letture sceniche dai carteggi tedeschi di Primo Levi.

Al Teatro Comunale Pavarotti-Freni, alle 20.30, gli Amici della Musica presentano il ’Concerto della memoria e del dialogo’ con un repertorio di autori vittime della Shoah affiancato da nuovi brani del compositore Paolo Marzocchi.