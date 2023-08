Riflettori accesi sul teatro Sociale "Gli dedichiamo un atto d’amore"

Il teatro Sociale è chiuso ormai da più di undici anni, da quella notte di maggio in cui il terremoto ha sconvolto tutta Finale. E da allora è silenzioso, spento, in attesa di un futuro che ancora si fatica a scorgere. "E noi vogliamo semplicemente rivolgergli un atto di amore e di passione", spiega Licia Baraldi, apprezzata danzatrice e coreografa, che sarà fra i protagonisti di una performance - gioiello dedicata proprio al Sociale, domenica 3 settembre alle 19.30. Alle transenne che ancora ‘imprigionano‘ il teatro verranno affisse alcune foto scattate da Gianluca Galletti: immagini di ballerine, di passi di danza, di libellule che volano sul palco. E lo stesso Galletti leggerà un breve monologo, come una lettera d‘amore per il teatro, "un ambiente dove le persone si incontrano... Un posto per tutti, da utilizzare, un posto dove immergersi". Tre danzatrici, Matilde Suffritti, Letizia Mattioli e Agnese Alberghini, daranno vita a una coreografia di Licia Baraldi proprio alle porte di quel teatro "dove avrebbero dovuto studiare, danzare, sudare e vivere", aggiunge Galletti in un post su Instagram.

"La nostra iniziativa non è un flashmob e non ha alcun intento polemico, ma vuole soltanto richiamare l‘attenzione sull‘importanza dell‘educazione all‘arte e alla bellezza. Perché il bello possa instillarsi nel cuore dei giovani", sottolinea la coreografa. "Se penso al nostro teatro, lo ricordo non certo per il cartellone della stagione, ma gremito di famiglie con ragazzi trepidanti, dietro al sipario, tra l‘odore del legno e la puzza delle corde di juta. E la nonna in platea che per un attimo dimentica l‘apprensione per la nipotina al suo primo spettacolo, alza gli occhi e dice ‘Che bello, il nostro teatro‘...", è un passaggio della lettera che verrà proposta da Galletti.

In questa performance noi vediamo soprattutto il desiderio di ritrovare uno spazio teatrale di cui Finale sente più che mai la mancanza. Ma il ripristino del teatro Sociale (che venne inaugurato nel 1910) sembra ancora ‘arenato‘. Nel piano della ricostruzione sono previsti 4 milioni e 200mila euro per il ripristino della sala e degli impianti: già negli anni scorsi era stato presentato un progetto su cui – secondo quanto si apprende – la Regione ha richiesto numerose integrazioni. Ora si sta cercando di definire un nuovo iter amministrativo, anche individuando un nuovo responsabile unico di procedimento. Certo, a tutt‘oggi la situazione appare ancora di stallo e certamente i tempi non saranno brevi. Ogni giorno in più è una ferita sempre più dolorosa per chi ha cuore il teatro.

Stefano Marchetti