Riflettori accesi sulle Mattarella: "Una delle scuole più belle d’Italia"

"Oggi vi porto in una delle scuole più belle d’Italia, una scuola che sembra in Finlandia e invece è a Modena". Comincia così il video social di Enrico Galiano, insegnante, scrittore e influencer che vanta un seguito di 100mila followers sui suoi canali Instagram e Facebook. Trovandosi in visita nella nostra città, è rimasto estremamente colpito dalla scuola media Pier Santi Mattarella, facente parte del comprensorio dell’I.C.3. Il "reel" è diventato virale, con oltre 250.000 visualizzazioni e più di 10.000 reazioni. "Quando arrivi capisci subito che non è una scuola come le altre" spiega Galiano nel video.

Preside Daniele Barca, come ha reagito al post di elogio da parte di un noto personaggio come Enrico Galiano, se lo aspettava?

"No, certamente no. Avevamo invitato Enrico per delle attività, e lui una volta arrivato è rimasto affascinato dal nostro istituto e ha voluto documentarlo sui suoi canali social".

Come nasce la vostra idea di scuola e in cosa si caratterizza?

"Siamo nati nel 2016, siamo dunque un istituto giovanissimo: gli insegnanti hanno voluto iniziare con le aule laboratoriali, e in questi nove anni abbiamo continuamente innovato, puntando molto sui percorsi disciplinari. La filosofia che sta dietro questa idea di scuola è l’attenzione alla persona: non siamo ’solo laboratori’ o attività, ma vogliamo prenderci cura di ogni singolo ragazzo. Da noi non esistono le classi fisse, ma ogni due ore gli studenti si spostano in grandi spazi dove le lezioni frontali si alternano a laboratori in cui si fondono insieme più discipline. L’idea parte da noi, ma guai a definirci un modello, ognuno ha la propria idea di scuola".

Quanti studenti avete?

"Attualmente 300 alle medie, per un totale di 1000 considerando l’infanzia e le due scuole elementari. Siamo contenti che ci sia continuità, ovvero che dopo la quinta elementare si continui in gran numero ad iscriversi nello stesso comprensivo alle medie, perché ciò simboleggia che i ragazzi e le famiglie si siano affezionati a questo modo di fare scuola".

E per il futuro, avete progetti in cantiere? E c’è qualche consiglio che si sente di dare ad altri suoi colleghi?

"Il nostro solo obiettivo è di dare stabilità a quello che facciamo, la scuola è sedimentazione, non soltanto innovazione.

Il sorriso dei ragazzi e degli insegnanti alla fine di ogni giornata è l’unico obiettivo che ci prefiggiamo ogni anno.

Per quanto riguarda i consigli, non ne posso dare a nessuno, perché siamo 8000 scuole sul suolo nazionale, ed ognuna è validissima ed è giusto che persegua la propria idea di scuola".

Jacopo Franceschini