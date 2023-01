"Riforma Cartabia, rischio disorientamento per le forze dell’ordine"

"Riforma Cartabia, rischio disorientamento per le Forze dell’Ordine". È questo il titolo dell’incontro nazionale organizzato da Usmia Carabinieri proprio sul tema della riforma della giustizia, entrata in vigore il 30 dicembre.

Secondo il sindacato, infatti, la riforma rischia di creare una serie di problemi agli operatori di polizia che potrebbero poi riverberarsi sulla sicura pubblica.

"Nonostante venga indicata come riforma strutturale più importante degli ultimi trent’anni ad oggi nessun corso di formazione è stato fatto", spiegano. Vi è poi l’obbligo, in alcuni casi, di documentare gli interrogatori e le dichiarazioni con strumenti tecnici audiovideo, procedendo, in aggiunta, "alla trascrizione integrale qualora assolutamente indispensabile".

Ma i reparti minori sono sprovvisti di tali strumenti ed è inconcepibile che i Carabinieri, già in sottorganico, si ritrovino dietro una scrivania a trascrivere verbali integralmente anziché per strada a contrastare il crimine e tutelare la cittadinanza’.

Tra i relatori il professor Luigi Foffani, ordinario di diritto penale di Unimore, l’avvocato Cosimo Zaccaria, il professor Filippo Maria Bisanti, maresciallo dei Carabinieri e docente di diritto dell’Università di Trento.

Presenti anche le parlamentari Daniela Dondi (FdI) e Stefania Ascari (M5s).

"Il rischio – sottolinea Alfonso Montalbano di Usmia Carabinieri - è quello di sottoporre giornalmente gli operatori del settore, senza strumenti e formazione adeguata, a conseguenze disciplinari e di vanificare gli sforzi investigativi".

v.r.