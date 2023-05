Riforma del processo penale, Garuti nella commissione ministeriale

ll Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha nominato il prof. Giulio Garuti, ordinario di diritto processuale penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore, come componente della Commissione di studio per la riforma del processo penale. Questa nomina segue quella recente del prof. Garuti nella Commissione per la riforma dell’ordinamento giudiziario, riconoscendo così la rilevanza del suo contributo accademico e professionale.

"Sono onorato di essere stato chiamato a far parte della Commissione di studio per la riforma del processo penale – dichiara il prof. Giulio Garuti – Questa nomina rappresenta un’importante responsabilità, che accetto con determinazione e serietà. Il mio obiettivo sarà quello di contribuire con la mia esperienza alla definizione di proposte che possano migliorare il funzionamento del nostro sistema giudiziario, avendo sempre a cuore il rispetto dei diritti fondamentali. Sono convinto che un impegno collettivo e una profonda riflessione critica saranno essenziali per raggiungere gli obiettivi di questa riforma".