Rifornirà i 12 bus di Seta: emissioni abbattute

L’idrogeno prodotto dall’impianto di Modena potrà rifornire l’azienda di trasporto pubblico locale Seta, che con fondi Pnrr ha già avviato le procedure per l’acquisto di 12 bus, per un totale di circa 50 tonnellate l’anno. Garantita una percorrenza di 660 mila chilometri e un conseguente risparmio di CO2 pari a 737 tonnellate l’anno (rispetto ad autobus alimentati a gasolio). "La possibilità di alimentare a idrogeno alcuni autobus della flotta Seta e Tper, nelle province di Bologna, Ferrara e Modena, risponde all’esigenza di rendere sempre più sostenibile la mobilità nel territorio dell’Emilia-Romagna", è stato sottolineato nel corso della presentazione.

Non a caso le aziende di trasporto pubblico locale si sono già impegnate per convertire parte della loro flotta a idrogeno: rispetto all’alimentazione elettrica, grazie a una maggiore autonomia, è ritenuto più idoneo ad alimentare mezzi a lunga percorrenza giornaliera, in particolare autobus che percorrono linee extraurbane. La velocità di rifornimento dei mezzi è inoltre paragonabile a quella dei veicoli alimentati con combustibili tradizionali.

L’investimento di Seta, oggi guidata dal presidente Alberto Cirelli, per introdurre i primi 12 mezzi ad idrogeno nel proprio parco circolante ha un valore complessivo di circa 8,2 milioni di euro, di cui circa 6,6 milioni impiegati per l’acquisto dei bus mentre 1,7 milioni copriranno i costi di realizzazione della specifica stazione di stoccaggio, compressione e rifornimento dell’idrogeno, che sarà collocata entro la fine del 2024 nelle adiacenze del deposito di Strada Sant’Anna "come previsto dalla convenzione sottoscritta tra l’azienda di trasporto pubblico, il Comune di Modena e l’Agenzia per la Mobilità, proprietaria dell’area su cui sorge il deposito Seta".

Gli autobus Solaris modello ’Urbino 12 Hydrogen’, spiegano da Seta, "saranno dotati di un innovativo sistema di propulsione ad idrogeno nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza: si tratta di mezzi interamente a zero emissioni, che utilizzano come fonte di energia l’idrogeno convertito in elettricità. Sono quindi caratterizzati dal funzionamento silenzioso che accomuna i mezzi a trazione elettrica, con grande beneficio acustico in ambito cittadino. Inoltre, consentono un’elevata autonomia di percorrenza, pari a circa 350 chilometri".