"Rifugio chiuso da anni Aiutateci a salvarlo"

A 94 anni, Emilio Ballestri è tornato in questi giorni al lago Santo per lanciare un appello affinché si possa avviare un condiviso percorso di riapertura dello storico rifugio Marchetti sulle sponde del lago. Sono infatti ben otto anni che si trascina il contenzioso legale tra i proprietari del terreno (Asbuc – Usi Civici di Barga) e i proprietari della struttura (la famiglia Ballestri). Emilio ha portato al lago il gonfalone del rifugio risalente al 1936 e non esclude altre azioni in loco per richiamare l’attenzione sulla vicenda, tendendo anche una mano per chiudere finalmente il contenzioso. "Ridateci il rifugio Marchetti al lago Santo per poterlo restaurare, senza attendere che diventi irrecuperabile" dice Emilio, padre di Geo Giorgio che sino al 2015 ha gestito lo storico rifugio, e aggiunge: "Sono 8 anni che la struttura è stata forzatamente chiusa, dopo che aveva operato dal 1936, senza che nessuno si preoccupi della manutenzione". g.p.